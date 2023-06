Putri Ariani to pochodząca z Indonezji pianistka i wokalistka. Jeszcze jako dziecko wystartowała w "Mam talent" w swoim kraju. W 2014 roku wygrała cały konkurs i zdobyła ogromną popularność w tamtym regionie.

Teraz Ariani zgłosiła się do "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych , aby ponownie udowodnić, że może spełniać swoje pasje, mimo problemów zdrowotnych. Wokalistka jest niewidoma.

"Ludzie często patrzą na mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności, a nie jak na muzyka. Jednak na scenie czuję się jak wielka gwiazda" - wyznała.

Będąc już na scenie uczestniczka przyznała, że to jej pierwszy raz w USA i jest niesamowicie podekscytowana. Jej pragnieniem jest natomiast wygrana Grammy. "Liczę, że zwycięstwo tutaj pozwoli spełnić moje marzenia" - dodała.



Niesamowity występ w "Mam talent". Juror wbiegł na scenę!

Ariani swój występ w "Mam talent" rozpoczęła od własnego utworu pt. "Loneliness". Jej wykonanie oryginalnej piosenki doprowadziło publiczność do ekstazy. Publiczność wiwatowała jeszcze zanim Putri skończyła występ.



Pod koniec występu ze swojego fotelu jurorskiego wstał też Simon Cowell i pobiegł do uczestniczki na scenę. Reszta jury nie kryła zdziwienia. Już na scenie łowca talentów przywitał się z wokalistką, poprosił ją o wykonanie dodatkowego utworu oraz wymienił kilka zdań z jej ojcem.

Gdy ponownie usiadł na fotelu, Sofia Vergara dopytywała, czy skoro dopytywał o inną piosenkę, czy nie podobała mu się ta, który słyszał chwilę wcześniej. "Lubię jej głos tak bardzo, że poprosiłem o kolejny numer" - wytłumaczył się.

Niewidoma wokalistka specjalnie dla Cowella zaśpiewała utwór Eltona Johna "Sorry Seems To Be The Hardest Word", ponownie zachwyciła publiczność i po raz drugi otrzymała owacje na stojąco.



"Anioł" w "Mam talent". Występ podbija sieć!

"Jesteś aniołem" - podsumowała krótko Sofia Vergara. "Wiele osób nie wierzy w anioły, a mi wydaje się, że jeden właśnie wylądował na naszej scenie" - dodał Howie Mandel. Jurorzy byli w jeszcze większym szoku, gdy dowiedzieli się, że pierwszy utwór był autorską kompozycją uczestniczki.

"Jesteś tak młoda, masz wspaniały głos, piszesz piosenki. Masz wokół siebie swoistą poświatę" - komentował Cowell, a swoją wypowiedź zakończył wciśnięciem Złotego Przycisku.

Nagranie z uczestniczką z Indonezji stało się natychmiast hitem sieci. W zaledwie kilkanaście godzin obejrzano je ponad 3 miliony razy na Youtube.