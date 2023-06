Dani Kerr to wokalistka i gitarzystka pochodząca z Statesville w stanie Karolina Północna. Uczestniczka "Mam talent" przez kilka lat była bezdomna. Żyła w samochodzie razem ze swoim chłopakiem, którego ostatecznie zostawiła, gdy zaczął być wobec niej agresywny.

O swojej karierze opowiedziała przed jurorami programu. "Nie miałam odwagi by występować przed 17. rokiem życia. Gdy byłam dzieciaki nie mogłam śpiewać nawet przed jedną osobą, więc to jest szalone, że teraz jestem tutaj. Spełniły się moje marzenia" - komentowała.

Simon Cowell przerywa występ uczestniczki. Widownia buczy

Uczestniczka postanowiła zaimponować jurorom oryginalną piosenkę, jednak zanim dotarł do refrenu, występ przerwał jej Simon Cowell. Gdy podniósł rękę do góry, publiczność zaczęła buczeć w geście niezadowolenia.



Cowell poczekał, aż publiczność ucichnie i dopiero powiedział, o co mu chodziło. "Widzę, że jesteś bardzo zestresowana i wiem, że ci na tym mocno zależy. Spróbujmy więc od nowa. Masz dla nas jeszcze jakaś piosenkę?" - dopytywał.

Drugi utwór uczestniczki - "November" - został wykonany już bez przerw. Wokalista przed tym, jak zaczęła ponownie śpiewać, otarła łzy, które pojawiły się w jej oczach, a kolejnym numerem zachwyciła jurorów i publiczność.

Po zakończeniu występu na sali wybuchła wrzawa, która udzieliła się tez jurorom. Sama uczestniczka nie wierzyła w to, co się dzieje i musiała powstrzymywać łzy wzruszenia.

"Przypominasz mi Stevie Nicks" - mówił Howie Mandel, "Widzę w tobie trochę Dolly [Parton] i trochę Miley [Cyrus]" - dodała Heidi Klum.

"Brzmisz niesamowicie, ale jesteś bardzo naturalna" - stwierdziła Sofia Vergara. "Uwielbiam twoje utwory. Uważam że jesteś znakomitą autorką, bardzo autentyczną, a twój głos jest zapamiętywalny i piękny. Masz jeden z najlepszych głosów tej edycji. Bardzo cię lubię" - zakończył Simon Cowell.

Uczestniczka jednogłośnie awansowała do kolejnego etapu.



Wideo