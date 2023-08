Juror "Mam talent" był tak zszokowany, że przerwał program! Zobaczymy to też w polskiej TV?

Oprac.: Daniel Kiełbasa Mam talent

Wykorzystanie wirtualne rzeczywistości w "Mam talent" nie jest nowością, jednak do tej pory nie zdarzyło się w programie, aby postacie występujące przed jury były całkowicie animowane. W tym sezonie show w końcu się to wydarzyło. Czy moda na wirtualne awatary dotrze też do polskiej telewizji?

Simon Cowell nie dowierzał w to, co widzi w "Mam talent". Musiał przerwać program /NBC /