Po przerwie powrócił program "Mam talent". W 15. sezonie show obok Agnieszki Chylińskiej występy oceniają Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejęli natomiast Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

W szóstym odcinku obfitował w muzyczne występy. W niesamowity, nieco magiczny nastrój jurorów wprowadził zespół Falochron z Chełma.



"Stoi przede mną fantastyczna wokalistka". Chylińska wpadła w zachwyt po występie w "Mam talent"

Zespól Falochron przed jury i publicznością wykonał autorski utwór "Krople". Grupa powoli podbijała serce Agnieszki Chylińskiej, która najpierw uznała, że piosenka jest ładna, następnie była pod ogromnym wrażeniem możliwości głosowych wokalistki, a na samym końcu była mocno niezadowolona, że formacja zakończyła już swój występ.

"Zaje*iste... Wow, wow..." - krzyczała jurorka. "No nie mów, że już. Jeszcze, jeszcze. To już koniec?" - mówiła z niedowierzaniem.

"Potrzeba takich głosów. Bardzo. Mądrych, wrażliwych... Mam przed sobą fantastycznych artystów i fantastyczną wokalistkę. Brawo" - podsumowała chwilę później ich występ Chylińska.



"Jesteście super zespołem. To było spójne, zgrane. Nie robię takiej muzyki, ale słuchaj takiej muzyki w domu, do takiej muzyki płaczę i mnie to poruszyło na maksa"- dodała Julia Wieniawa.



"Kiedy usłyszałem twój głos, kiedy przez to masełko, którym wysmarowane jest twoje gardło, zaczął przebijać się papier ścierny, kiedy trochę chrypki usłyszałem, jak to kiedyś mówiono, to wyszła na pierwszy plan rasowość wokalistki. A po drugie, doceniam cię, że chciało cię się targać z Chełma tę 1,5 metrową maczugę, aby zagrać na niej 1,5 sekundy" - podsumował Marcin Prokop.



Grupa jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu.

Kim są muzycy zespołu Falochron? Skomentowali udział w "Mam talent"

Zespół Falochron powstał w Chełmie i w jego skład wchodzą: Grzegorz Sykuła, Michał Słomiński, Ola Buczek oraz Mateusz Poterewicz. Falochron wszedł na rynek muzyczny w 2022 roku, prezentując swoją twórczość na legendarnym festiwalu YAPA w Łodzi, na którym zajęli pierwsze miejsce. Od 2023 roku zespół zagrał ponad 20 koncertów w całej Polsce. 11 listopada 2023 roku ukazała się ich debiutancka płyta "Nad głębiami".

"Alternatywna poezja śpiewana / emocjonalny indie folk, który otula, przytula i spowalnia świat" - tak zespół opisuje swoją twórczość".

Już po programie muzycy skomentowali to, co stało się w "Mam talent". "Twarze w telewizji wyglądają ładniej niż na żywo, ale mimo wszystko serdecznie zapraszamy państwa na nasze koncerty - jest na nich bardzo miło. Dziękujemy za wszystkie wyjątkowe słowa, które kierujecie państwo w naszym kierunku. To nasze natchnienie i nadzieja na lepszy świat" - czytamy na ich Facebooku.