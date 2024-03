W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Pierwszego na scenie programu w nowej edycji widzowie zobaczyli Teo Tomczuka. 17-letni wokalista w imponującym stylu wykonał przebój "Way Down We Go" grupy Kaleo ( sprawdź! ). Jurorzy i prowadzący byli pod ogromnym wrażeniem głębokiego głosu i umiejętności nastolatka.

"Ja mam ciarki! Mam gęsią skórkę!" - zachwycała się Agnieszka Woźniak-Starak. "17 lat? Wow" - dodała Agnieszka Chylińska. Julia Wieniawa i Marcin Prokop nie mogli oderwać wzroku od młodego wokalisty. Gdy przyszedł czas ocen, pierwsza głos zabrała Wieniawa. "Julia tutaj cała płonie" - komentowała Chylińska. Gdy Wieniawa przyznała, że jest zafascynowana uczestnikiem, koleżanka z jury zwróciła jej uwagę. "Masz chłopaka, pamiętaj" - rzuciła. "I to jest problem" - dostała w odpowiedzi.

"Pożarłeś mnie występem, jestem oczarowana" - mówiła Wieniawa, dodając, że takich wokalistów brakuje w Polsce. "Mam nadzieje że będziesz uczestnikiem, który potwierdzi talent na własnej płycie. Bo ten masz niepodważalnie" - podsumowała Chylińska.



"Powinieneś przeprosić Polskę..." - rzucił Marcin Prokop, czym zaskoczył wszystkich w studiu. "Powinieneś przeprosić Polskę, że tak późno się o tobie dowiaduje" - skończył całe zdanie.



Kim jest Teo Tomczuk z "Mam talent"

Wokalista urodził się w Norwegii, jego rodzice i starsza siostra emigrowali tam w 2004 r. z rodzinnego Lubiechowa. Gdy miał 11 lat wystąpił pierwszy raz przed publicznością podczas lokalnego konkursu talentów. Było to najbardziej stresujące doświadczenie w jego życiu. Po występie dostał owacje na stojąco, wtedy zrozumiał, że właśnie to chce robić w życiu. Jest laureatem nagrody przyznawanej przez największą rozgłośnię radiową w Norwegii-Luttpris 2022 w kategorii odkrycie roku, dwie jego piosenki były notowane na listach przebojów tego radia.

Popularność przyniosła mu też rola w serialu młodzieżowym "Rykter". Nastolatek cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych - ma ponad 48 tys. fanów na TikToku i ponad 20 tys. na Instagramie.