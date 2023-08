Alfie Andrew pochodzi z z Manchesteru z Wielkiej Brytanii. 12-letni chłopak cieszy się sporą popularnością na TikToku, gdzie obserwuje go ponad 290 tys. użytkowników. W "Mam talent" młody wokalista zaprezentował przebój Lady Gagi - "Hold My Hand" z filmu "Top Gun: Marverick".



Występ Andrew został znakomicie przyjęty przez publiczność, a jurorzy obdarzyli go mnóstwem ciepłych słów.



"Pozamiatałeś" - podsumowała krótko Heidi Klum. "Jedyna rzeczy jaka blokuje twoją wielką karierę to dojrzewanie i mutacja głosu" - komentował Howie Mandel. "Będziesz wielką gwiazdą" - zachwycała się Sofia Vergara.



Reklama

Najwięcej pochwał pod adresem uczestnika miał jednak Simon Cowell. "Masz bardzo wyrazisty wokal. Podjąłeś dobrą decyzję pojawiając się w programie. Ludzie będą cię pamiętać i będą ci kibicować. Jesteś tak niesamowicie wyluzowany. Nie mogę o tym przestać myśleć" - komentował.



Jego występ na Youtube obejrzano prawie 5 milionów razy.



Alfie Andrew wraca do "Mam talent". "Jesteś jak Adele"

Alfie wrócił do półfinału "Mam talent" i ponownie zaskoczył jurorów swoim głosem. Tym razem 12-latek wykonał utwór One Direction "You & I".

"Zrobię to w pięciu słowach. Zdecydowanie najlepszy występ tego wieczoru" - komentował Howie Mandel. Heidi Klum natomiast porównała chłopaka do wielkiej gwiazdy.

"W dziwny sposób przypominasz mi Adele, gdy śpiewasz. Twój głos jest tak potężny, ma tak ogromną skalę, że jestem przekonana o tym, że słyszeli go wszyscy nawet w ostatnich rzędach. Jesteś niesamowity" - dodała.

"To niezwykłe, że 12-latek może być tak pewny siebie i śpiewać tak dobrze. Świetnie się dziś bawiłam. Twój głos jest spektakularny. Nie jestem fanką tej piosenki, ale twój wokal to zmienił" - komentowała Sofia Vergara.

"Mam do ciebie ogromny szacunek. 12-latek przyjeżdża tutaj z UK i wybiera kultowy utwór One Direction. Twój występ z pierwszego etapu podobał mi się, ale teraz cię pokochałem. Nie było idealnie, ale były momenty, po których miałem ciarki. Jest w tobie coś, co przyciąga ludzi" - podsumował Simon Cowell.