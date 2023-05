Trio Three G to kobiecy zespół akrobatyczny, który do nowego sezonu amerykańskiego "Mam talent" przyjechał z Ukrainy.

Gdy dziewczyny powiedziały, skąd dotarły do USA, na sali rozległy się gromkie brawa. Uczestniczki przyznały, że akrobacjami zajmują się całe życie, jednak w takiej konfiguracji trenują od dwóch lat.

Seria bolesnych upadków podczas występu w "Mam talent". Jurorzy nie chcieli patrzeć

Występ uczestniczek zaczął się zgodnie z planem, jednak podczas pierwszej skomplikowanej figury, akrobatki zaliczyły bolesny upadek na ziemię.

Mimo że całość wyglądała bardzo groźnie, uczestniczkom nic się nie stało. Przerażeni całą sytuacją natomiast byli jurorzy. Trio natomiast wróciło do swoich ćwiczeń i tym razem pokazało kilka niezwykle trudnych figur.



"Nie chcę na to patrzeć" - krzyczała podczas jednej z nich Sofia Vergara. Mocno zmartwiony za kulisami był też Terry Crews.

Pod koniec pokazu akrobatki zaliczyły drugi, nieco mniej groźnie wyglądający upadek. Po nim podjęły próbę stworzenia jeszcze jednej figury z ludzkich ciał, jednak i tym razem - mimo nawet pomocy z strony publiczności, która zamilkła - nie zakończyła się ona sukcesem.

Uczestniczki po - nie do końca udanym pokazie - były z siebie niezadowolone. Jednak jurorzy nagrodzili starania dziewczyn owacjami na stojąco, a w dodatku podczas oceniania, doceniono ich wysiłek i nieustępliwość. Three G otrzymały 4 x "TAK" i awansowały do kolejnego etapu.

Również widzowie ocenili pozytywnie występ Ukrainek.

"Są bardzo utalentowane i odważne. Łatwo jest nam oceniać, a one wykonały przecież znakomitą robotę" - komentował jeden z internautów.

"Nie wszystko poszło idealnie, ale dobrze się to oglądało. Ponadto potknięcia sprawiły, że całość wyglądała bardzo realistycznie. Nie zawsze wszystko wychodzi. Ich siła psychiczna i fizyczna jest jednak nie do podważenia" - stwierdził inny komentujący.