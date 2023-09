Putri Ariani to pochodząca z Indonezji pianistka i wokalistka. Jeszcze jako dziecko wystartowała w "Mam talent" w swoim kraju. W 2014 roku wygrała cały konkurs i zdobyła ogromną popularność w tamtym regionie.

Ariani zgłosiła się do 18. edycji "Mam talent" w USA, aby ponownie udowodnić, że może spełniać swoje pasje, mimo problemów zdrowotnych. Wokalistka jest niewidoma. "Ludzie często patrzą na mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności, a nie jak na muzyka. Jednak na scenie czuję się jak wielka gwiazda" - wyznała.

Ariani przed jury i widownią zaśpiewała własny utwór pt. "Loneliness". Jej wykonanie oryginalnej piosenki zachwyciło publikę. Ta wiwatowała jeszcze zanim Putri skończyła występ.

Pod koniec występu ze swojego fotelu jurorskiego wstał Simon Cowell i pobiegł do uczestniczki na scenę. Gwiazdor TV przywitał się z wokalistką, poprosił ją o wykonanie dodatkowego utworu. Niewidoma wokalistka specjalnie dla jurora zaśpiewała utwór Eltona Johna "Sorry Seems To Be The Hardest Word", ponownie zachwyciła publiczność i po raz drugi otrzymała owacje na stojąco.

"Jesteś tak młoda, masz wspaniały głos, piszesz piosenki. Masz wokół siebie swoistą poświatę" - komentował Cowell, a swoją wypowiedź zakończył wciśnięciem Złotego Przycisku. Występ Ariani obejrzano ponad 50 milionów razy w ciągu 2 miesięcy.

Niesamowity występ niewidomej wokalistki w półfinale "Mam talent". Cowellowi brakło słów

Teraz Ariani wróciła do "Mam talent" i w odcinku na żywo wykonała wielki przebój U2 "I Still Haven't Found What I'm Looking For". Ariani otrzymała największe owacje wieczoru, a Simon Cowell przyznał, że brakuje mu słów, by opisać to, co właśnie zobaczył na scenie.

"Nie mam słów. Pierwsze, o czym pomyślałem, to o tym, jak piękny masz głos. Takie występy jak ten przypominają mi, dlaczego wciąż to robię. To było tak piękne! Chciałbym też podziękować U2 za udostępnienie piosenki, wiele razy nie pozwalają wykorzystać swoich utworów, ale teraz zrobili wyjątek dla Putri po tym, jak widzieli jej poprzedni występ w programie. Wiedzieli, ile to dla ciebie będzie znaczyć. I chciałbym podziękować im, bo być może ta piosenka zmieni życie tej dziewczyny" - komentował Cowell.

"Nie wiem, czy słyszałam coś piękniejszego w moim życiu. (...) Myślę, że otarłaś się o perfekcję" - dodała Sofia Vergara. "Prawdopodobnie tak brzmią anioły, gdy śpiewają" - przyznała Heidi Klum, natomiast Howie Mandel użył tylko jednego słowa, aby opisać występ Ariani - perfekcja.

Występ Ariani w ciągu kilku godzin przekroczył ponad milion wyświetleń.