30 maja startuje w Stanach Zjednoczonych startuje 18. sezon kultowego programu "Mam talent". Jury w składzie: Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum i Howie Mandel ponownie oceniało tysiące występów. Kto tym razem okaże się sensacją internetu? Dowiemy się już wkrótce.



W poprzednich edycjach programu nie brakowało również polskich epizodów. Kto do tej pory wystąpił w "America's Got Talent"?



Mistrz gitary zachwyca jurorów "Mam talent"

Znany z programu "Must Be The Music" Marcin Patrzałek w 2019 roku był objawieniem amerykańskiego "Mam talent" . Podczas castingów do 14. sezonu programu w spektakularnym stylu połączył muzykę Beethovena i System of a Down.



"Niesamowite, to było niesamowite. Wiem jakie to jest trudne, ponieważ sam próbowałem nauczyć się gry na gitarze, kiedy byłem mniej więcej w twoim wieku. 99 proc. ludzi, którzy pojawiają się na scenie z gitarą nie potrafią na niej grać. Ty zademonstrowałeś do czego ten instrument tak naprawdę został stworzony. To było niesamowite" - mówił Simon Cowell po jednym z występów Patrzałka w "Mam talent".



"Odleciałam. Tak czuli się nasi rodzice i dziadkowie, gdy pierwszy słyszeli Carlosa Santanę i Jimiego Hendrixa. To, co robi Marcin, rewolucjonizuje muzykę gitarową dla całej generacji. Jesteś gwiazdą rocka" - chwaliła muzyka Gabrielle Union podczas jednego z jego występów.

Polak ostatecznie swoją przygodę z "Mam talent" zakończył w półfinale programu, nagrania z jego występów mają miliony wyświetleń na Youtube.



Wideo Marcin Patrzalek: Polish Guitarist MURDERS His Guitar! WOW! | America's Got Talent 2019

Duo Destiny w "Mam talent". Jurorzy byli zachwyceni

Duo Destiny (Kinga Grześków i Gonzalo Roque) wygrali 11. edycję "Mam talent" w Polsce. W 2020 roku duet spróbował swoich sił w specjalnej wersji amerykańskiego "Mam talent" - "Mam talent: Mistrzowie", gdzie swoje umiejętności zaprezentował przed jury w składzie: Simon Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum i Alesha Dixon. I jak się okazało, zrobił to w bardzo dobrym stylu.

"To było perfekcyjne. Nie popełniliście żadnego błędu. Było seksownie, romantycznie i zapierało dech w piersiach" - mówiła Heidi Klum.



"Mimo że widziałam takie rzeczy wiele razy, to wasz występ był dla mnie świeży i inny. Wasza siła jest niezwykła. Zrobiliście fantastyczną robotę. Jestem z was dumna" - komplementowała polski duet Alesha Dixon.



"Jesteście oszałamiający" - podsumował krótko Simon Cowell. Zachwycony był też Howie Mandel. Widzowie również wysoko ocenili występ polskiego duetu, dzięki czemu awansował on do kolejnego etapu talent show.

Przygoda polsko-portugalskiego duetu zakończyła się na etapie półfinału, tam również zrobili dobre wrażenie na jury.

Wideo Duo Destiny: Poland's Winners Bring ROMANTIC Acrobatic Act To @America's Got Talent Champions 2020

Sara James i jej droga do sławy

Sara James wystąpiła w przesłuchaniach do 17. sezonu amerykańskiego "Mam talent". Kiedy Simon Cowell dowiedział się, że wokalistka jest z Polski, zdradził, że także ma polskie korzenie. "Moja rodzina pochodzi z Polski. Co sprawiło, że postanowiłaś wziąć udział w programie?" - zapytał. "Kiedy byłam mała, oglądałam filmiki z programu i byłam tym zachwycona" - odpowiedziała mu wokalistka.



Polka zaśpiewała piosenkę Billie Eilish, pt. "Lovely" i wprawiła jurorów w zachwyt. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie Cowell.

Wokalistka w "Mam talent" dotarła aż do finału programu. Po drodze wykonała m.in. utwór Eltona Johna "Rocket Man" oraz przebój Kate Bush "Running Up That Hill", który zyskał druga młodość dzięki serialowi "Stranger Things".



James swoimi wykonaniami podbiła sieć. Jej występ z castingu obejrzano na Youtube ponad 27 milionów razy, a w mediach społecznościowych udostępniła je Billie Eilish. Jej wersję "Rocket Man" obejrzano na YT ponad 4 miliony razy. Blisko tego wyniku był też jej finałowy występ, kiedy wykonała utwór Kate Bush. W finale "Mam talent" wystąpiła również z Black Eyed Peas.

Wokalistka otrzymała też zaproszenie do specjalnej, gwiazdorskiej edycji amerykańskiego "Mam talent", gdzie wystąpili byli zwycięzcy oraz finaliści. James zaśpiewała w jednym z odcinków "As It Was" Harry’ego Stylesa, jednak tym razem - mimo pochwał - nie awansowała do drugiego etapu.