W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Zaśpiewali pieśn z XIX wieku, a Chylińska nie mogła oderwać wzroku. "Objawił mi się doktor Wilczur"

Pod koniec czwartego odcinka "Mam talent", widzowie TVN-u zobaczyli występ Bractwa Śpiewaczego z Tanowa. Zespół wykonał na scenie "Pieśń Rzeźnicką" (sprawdź tekst) , która znalazła się w XIX-wiecznym "Śpiewniku dla Przemysłowców". Mężczyźni ubrani w rzeźnickie fartuchy na scenie błyskawicznie zdobyli zainteresowanie wszystkich na sali. Na sam koniec otrzymali od publiczności owacje na stojąco.



Zafascynowana zespołem, a zwłaszcza jednym z członków grupy była Agnieszka Chylińska.



"Ja tu od wielu lat czekam na wokalistę, aż objawił mi się doktor Wilczur. Jesteś Barrym White'em golonki. Tomem Jonesem mojej szynki. Sprawiasz, że twoje niskie ce działa na moje gie. Szarpałabym cię jak gyros, a ty byś się tak kręcił" - recytowała.

"Tworzycie band, tworzycie coś, co jest niepodzielne. Nie było zbędnego dźwięku i zbędnej osoby" - komentował Marcin Prokop. "To dla mnie było tak absurdalne, że aż piękne. Jesteście z zupełnie innej planety. To był genialny, mięsny gospel" - podsumowała Julia Wieniawa. Grupa jednogłośnie przeszła do kolejnego etapu.



Kim są członkowie Bractwa Śpiewaczego z Tanowa?

Bractwo Śpiewacze z Tanowa powstało w grudniu 2018 roku. Jest to męska grupa wokalna, która za cel obrała sobie "rozśpiewanie powiatu polickiego", w szczególności osób w wieku senioralnym, ale członkami Bractwa są także nastolatkowie.

"Bractwo Śpiewacze z Tanowa to grupa niezwykła. Śpiewamy z serducha, głośno i oczywiście pięknie. Odtwarzamy dawne pieśni, ale nie boimy współczesnej muzyki" - czytamy na ich kanale na Youtube.