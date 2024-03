W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Anna Kawiak sprawiła, że jurorzy przecierali oczy ze zdumienia. Nazwali ją "kobietą-gumą"

W drugim odcinku "Mam talent" w tym sezonie widzowie zobaczyli m.in. występ 16-letniego Tymoteusza Sobczyka.



"Jestem Tymek. Mam 16 lat i pochodzę z Pruszkowa. Zaprezentuję styl modern i zatańczę dla was moje solo" - mówił. "Moi rodzice są dla mnie największych wsparciem. I nawet jak ja gdzieś nie chcę jechać, to oni mi mówią, żebym spróbował" - opowiadał o bliskich.



Gdy Tymoteusz w końcu zatańczył przed jurorami i publicznością, Chylińska i Wieniawa były bliskie płaczu. Zachwytów nie ukrywał też Marcin Prokop.



"Najchętniej bym sobie pomilczała, wiesz. Rozbłysłeś. Nie mam słów, na to, co tutaj się wydarzyło" - komentowała mocno wzruszona Agnieszka Chylińska. Wtórowała jej Julia Wieniawa.



"Ten występ przejdzie do historii programu" - mówiła bliska płaczu jurorka, mówiąc, że czegoś takiego jeszcze nie przeżyła. "Tymek, dla mnie czas jakby się zatrzymał. Jestem absolutnie poruszona twoim występem. To było... Ten taniec był przepiękny. Dawno czegoś takiego nie widziałam" - dodała.

"Przyszedłeś jak naturszczyk, który opowiada o swoich emocjach. Jesteś nagi emocjonalnie. Pokazałeś nam to swoim tańcem" - podsumował Marcin Prokop. Tymek otrzymał 3xTAK i przeszedł do kolejnego etapu.



Kim jest Tymoteusz Sobczyk?

Tymoteusz Sobczyk zaczął tańczyć w wieku 9 lat. Trzy lata później na swoim koncie miał już tytuły mistrza Polski, Europy i świata w tańcu jazzowym w kategorii jazz dance juniors. Uczestnik "Mam talent" o swojej pasji opowiadał w 2020 roku w "Dzień dobry TVN". Tymek nie jest też anonimowy dla widzów TVP. Tancerz pojawił się w programie "You Can Dance - Nowa Generacja", gdzie dotarł do finału talent show.