W sobotę na antenę TVN powróci 15. edycja "Mam talent". Popularny show przeszedł spore zmiany - ze starej ekipy w składzie jury pozostała tylko Agnieszka Chylińska. U jej boku pojawią się Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop (dotychczas prowadzący "Mam talent"). Rolę prowadzących przejmą Agnieszka Woźniak-Starak oraz Jan Pirowski z Radia Eska.

Przypomnijmy, że Wieniawa i Prokop zastąpili aktorkę Małgorzatę Foremniak (w jury zasiadała od samego początku, czyli 2008 r.) i tancerza Jana Klimenta.

Zarina Zaradna zachwyciła jurorów "Mam talent". Jestem zaszczycona tym, że tu przyszłaś"

Zarina Zaradna do "Mam talent" przyjechała z Przeźmierowa z gminy Tarnowo Podgórne (okolice Poznania) i zaprezentowała grę na harfie.

"Zawsze mówię, ze 10 procent to jest talent, a 90 procent to praca, praca, praca. Gdyby nie moi rodzice, to nic by z tego nie wyszło" - powiedziała.

"To jest bardzo szlachetny instrument. Mało kto się za niego bierze w twoim wieku" - mówiła Julia Wieniawa do uczestniczki.

Po chwili 12-letnia harfistka oczarowała jurorów swoją grą. Chylińska przez cały występ kiwała głową z niedowierzaniem. Na koniec Zarina dostała owację na stojąco od publiczności. "Coś pięknego" - mówiła Wieniawa. "Jesteś utkana z muzyki" - dodała.

"Jestem fanem twojego talentu. Nie wiedziałem, że mogę zakochać się w harfie. Jesteś piękną dziewczyną, która robi piękne rzeczy" - przyznał Prokop.

"Powiedziałaś słowa, które mnie wzruszyły. Powiedziałaś, że chciałaś tu wystąpić. Ja bym chciała natomiast powiedzieć, że jestem zaszczycona tym, że tu przyszłaś. Chciałabym, abyś w tym programie ze swoją harfą się rozsiadła na dłużej" - podsumowała Chylińska.

"Byłoby skandalem być na NIE" - rzucił Prokop, po czym wszyscy jurorzy jednogłośnie zaprosili uczestniczkę do kolejnego etapu.

Kim jest Zarina Zaradna?

Zarina Zaradna swoją przygodę z muzyką zaczęła w wieku 4 lat, natomiast grę na harfie w wieku 6 lat. Obecnie uczy się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego. Występuje na scenach, bierze udział w MasterClass oraz konkursach muzycznych. Koncertowała m.in. w Brukseli, Pradze, Kopenhadze, Monachium, Budapeszcie i Londynie. Artystka ma na koncie płytę "Prima Zarina Zaradna harp".

