"Usłyszymy klasyki światowego metalu i rocka. Będą szlagiery polskiego metalu związane z historią jarocińskich festiwali. Będzie się działo a wstęp na koncerty w amfiteatrze jest darmowy" - zapraszają organizatorzy Jarocin Festiwal.

Wiadomo już, że w roli gości Polish Metal Alliance pojawią się Grzegorz Kupczyk (CETI, Orkiestra Dorosłych Dzieci, były wokalista Turbo) i Tomasz "Titus" Pukacki, lider Acid Drinkers.

Tegoroczny Jarocin Festiwal odbędzie się w dniach 18-21 lipca, tak jak zawsze na stadionie przy ul. Maratońskiej. Organizatorzy przygotowują atrakcje wraz ze Spichlerzem Polskiego Rocka oraz gminą miasta.

Jarocin Festiwal 2024: Kto zagra? Znamy line-up

Na festiwalu zagrają m.in. Gogol Bordello, Dżem, Daria Zawiałow, Dezerter, Farben Lehre, Pidżama Porno, Riverside, happysad, Vader, 2TM2,3, Alians, Anna Rusowicz, Armia, Cool Kids of Death, Dr Misio, Eye for an Eye, Homo Twist, Sad Smiles, Ocean, Brudne Dzieci Sida, Dziwna Wiosna, Bruklin, Hamulec i Mùlk.

Polish Metal Alliance zadebiutował pod koniec sierpnia 2020 r. - wtedy do sieci trafił pierwszy cover, "The Trooper" z repertuaru Iron Maiden. Nagranie przekroczyło milion odsłon. Pomysłodawcami projektu byli muzycy metalowej formacji Chainsaw , którzy do współpracy zaprosili czołówkę rodzimej sceny ciężkiego rocka i metalu.

Kolejnymi przerobionymi utworami były "Painkiller" z repertuaru Judas Priest, "I Want it All" grupy Queen, "Stars" charytatywnego projektu Hear N' Aid, "Raining Blood" Slayera i "Metal Heart" niemieckiej formacji Accept. Każdy z nich regularnie zdobywał po kilkaset tysięcy odtworzeń.



W 2022 r. do sieci trafiły covery "Stargazer" Rainbow (wypuszczony w rocznicę śmierci wokalisty Ronniego Jamesa Dio) oraz klasyk "Master of Puppets" zespołu Metallica, który zanotował ponad 700 tys. odsłon. W tym drugim numerze gościnnie zaśpiewała Kasia Kowalska.

Sporą niespodzianką od projektu był cover "I'm Broken" Pantery , w którym jednym z zaproszonych wokalistów był Krzysztof Zalewski . Później PMA sięgnął po hity z lat 80. - "Separate Ways (Worlds Apart)" grupy Journey oraz "When It's Love" Van Halen. Tuż przed Bożym Narodzeniem 2023 r. pojawił się świąteczny prezent w postaci "Cemetery Gates" Pantery.

Kolejnym numerem była przeróbkę "Crazy Train" ( sprawdź! ) z dorobku Księcia Ciemności - Ozzy'ego Osbourne'a. Za nagranie odpowiadają wokaliści Maciej Maxx Koczorowski (Chainsaw) i Krzysztof Sokołowski (Nocny Kochanek), gitarzysta Marek Pająk (Vader), basista Tomasz Targosz (CETI, The Legacy, Ballbraker) i perkusista Piotr Szpalik (CETI, The Legacy). Niespodzianką była obecność debiutującego w składzie Polish Metal Alliance Juana Carlosa Cano z House Of Death, laureata czwartej edycji "The Voice of Poland" (2014).