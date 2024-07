Rok temu wygrali Jarocińskie Rytmy Młodych. "To zmieniło nasze życie" [WYWIAD]

Jarocińskie Rytmy Młodych to od lat dla wielu początkujących zespołów trampolina do dalszej kariery. Przykładem jest zespół Sad Smiles.

O emocjach po wygraniu konkursu, planach na przyszłość i tym, jak łączyć karierę ze szkołą porozmawialiśmy przed ich koncertem na głównej scenie Jarocina.

Sad Smiles o Jarocinie: "To było dla nas przeżycie"

"To jest bardzo ciekawe uczucie, szczególnie, kiedy się tego nie spodziewasz. Bo jak się nie spodziewasz, to można doznać euforii, szoku, dużej ilości radości i tym podobnym. Wydaje mi się, że zmieniło nam to trochę życie. Od tego momentu jest jakoś inaczej" - mówi zespół o wygranej w konkursie. "To było dla nas przeżycie, bo to poniekąd zapisanie się na kartach polskiej historii" - dodają.

Czy wygrana w Jarocinie była dla nich inna niż zwycięstwa na innych przeglądach? "To był moment, w którym każdy poczuł takie: 'Okej, to już nie jest beka, tylko robimy to na poważnie, gramy muzykę'" - śmieją się.

Z racji tego, że młodzi muzycy mają po 17 lat, nadal muszą łączyć karierę ze szkołą. "Jest to trudne do pogodzenia, ale już po tych kilku latach i stu iluś koncertach, trzeba to jakoś ogarnąć - uczyć się na sprawdziany w drodze na koncert i myśleć, co się ubierze na koncert na lekcji polskiego. Da się to ogarnąć, ale nie jest łatwo" - opowiadają.

Zapowiedzieli też, że album już powstaje i na 98 procent ukaże się jesienią tego roku. "Będzie bardzo fajny, będzie dużo przeróżności, zbieraliśmy utwory na tę płytę chyba z pięć lat, całe dzieciństwo!" - zapowiadają.