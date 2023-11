Konkurs Piosenki Eurowizji dla najmłodszych tuż za rogiem. Odbędzie się on 26 listopada we francuskiej Nicei. Nasz kraj będzie reprezentować Maja Krzyżewska. Główny organizator wydarzenia, czyli Europejska Unia Nadawców (EBU), udostępnił właśnie nowy regulamin, który wprowadza zmiany szczególnie w kwestii przeciwdziałania hejtowi, przemocy i wykorzystywaniu osób poniżej 18. roku życia.

"Jak czytamy w zaktualizowanych zasadach, jednym z ich celów jest to, by informować, że EBU, nadawca-gospodarz i uczestniczący nadawcy nie tolerują żadnej formy przemocy wobec dzieci, w tym groomingu, oglądania i posiadania oraz/lub rozpowszechniania zdjęć z przemocą wobec dzieci, molestowania lub prześladowania przez kogokolwiek zaangażowanego w dowolnym stopniu. Każda osoba z relacją umowy z Eurowizją Junior, EBU, nadawcą-gospodarzem i uczestniczącymi nadawcami lub akredytowany, w razie nakrycia, będzie zgłoszona do policji i/lub agencji ochrony dzieci oraz poddana procesowi dyscyplinarnemu, z możliwością usunięcia z wydarzenia i/lub obowiązków w ramach Eurowizji Junior" - podaje serwis eurowizja.org.

Eurowizja Junior 2023. Kim jest nasza reprezentantka?

Maja Krzyżewska została zwyciężczynią eliminacji w "Szansie na sukces" i to właśnie ona będzie reprezentowała Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2023. 13-letnią wokalistkę w finale wybrali głosujący na nią telewidzowie.

Maja Krzyżewska pochodzi ze wsi Szeszupka w gminie Jeleniewo. Swój talent wokalny szlifuje w Studiu Piosenki Świetlik w Suwalskim Ośrodku Kultury. Najlepiej czuje się śpiewając piosenki z gatunku pop. Młoda wokalistka występowała w programach takich jak "Szansa na sukces" czy "The Voice Kids", a także brała udział w licznych konkursach wokalnych.

W finałowej rundzie eliminacji do Eurowizji Junior ,Maja musiała zmierzyć się z czwórką innych uzdolnionych dzieci. Każdy z kandydatów musiał wykonać cover. Mai Krzyżewskiej trafiła się piosenka "Photograph" Eda Sheerana. Oprócz niej, w eliminacjach udział wzięli: Daria Malicka z utworem Rosy Linn "Snap", Leon Olek wykonujący piosenkę Tones and I "Dance Monkey", Filip Robak, któremu trafiła się piosenka Harry'ego Stylesa "As It Was", a także Gracjana Górka, która zaśpiewała utwór Miley Cyrus "Flowers".

Po ocenieniu występów przez jurorów oraz głosowaniu telewidzów, do superfinału trafiła Maja Krzyżewska oraz Leon Olek. Obydwoje musieli zaśpiewać piosenkę przygotowaną specjalnie na Eurowizję, czyli utwór "I Just Need A Friend". W jego powstanie zaangażowani byli Carla Fernandes, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór, Piotr Zborowski i Maria Dzięcielak.

Zwycięzcę superfinału wybierali telewidzowie, którzy ostatecznie postawili na Maję Krzyżewską. 12-latka nie mogła ukryć wzruszenia, podobnie jak jej bliscy towarzyszący jej w preselekcjach. Warto wspomnieć, że piosenka "I Just Need A Friend", spotkała się z pozytywnym odbiorem nie tylko polskiej widowni, ale również zagranicznej.