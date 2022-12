W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2022 odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizować będą przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbędzie się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.



Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zaśpiewa piosenkę "To the Moon" ( sprawdź! ), której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz". Polka podczas konkursu wystąpi jako druga.

Laura Bączkiewicz po drugiej próbie. Jak wypadła?

Za nami druga próba Laury Bączkiewicz, której na scenie towarzyszyli młodzi tancerze z Egurrola Dance Studio. Tak jak podczas pierwszej próby poza reprezentantką Polski występowali również przedstawiciele Albanii, Ukrainy, Malty, Włoch, Serbii, Macedonii Północnej i Portugalii.

Konkursowy występ Laury rozpocznie się i zakończy nagranym krótkim fragmentem wideo. Na wizualizacjach oraz na nakładkach zobaczymy kadry planet i kosmosu, a także doświadczymy efektów eksplozji. Całość ma nawiązywać do tematyki kosmosu, zgodnie z tytułem piosenki "To the Moon". Jak podkreśla portal Eurovoix, Polska jest jak dotąd pierwszym krajem, który zdecydował się na zastosowanie pirotechniki w swoim występie.

Wśród komentarzy internautów nie brak zachwytów nad występem Laury. "Polka na razie najlepsza na żywo", "głosujcie na Polskę" - czytamy. Dodajmy, że na oficjalnym instagramowym profilu konkursu 11-letnia Polka ma najwięcej - ponad 9 tys. - polubień. Główni kontrkandydaci - Armenia i Hiszpania - mają w tym zestawieniu po nieco ponad 7 tys., a inni uczestnicy - po 3-6 tys.



Za nami także próby parady flag (moment otwarcia konkursu) oraz próby prowadzących, w tym procedury głosowania i przyznawania punktów.

Kolejne próby odbędą się 10 grudnia, czyli na dzień przed konkursu (wtedy też odbędzie się próba jurorska).

Eurowizja Junior 2022: Jak głosować na Polkę?

Wyboru zwycięzcy Eurowizji Junior dokonają komisje jurorskie z poszczególnych krajów oraz widzowie i internauci. W dziecięcym konkursie, w przeciwieństwie do dorosłej edycji, można głosować na reprezentanta z własnego kraju. Głosowanie online rozpocznie się 9 grudnia i zakończy się tuż przed rozpoczęciem koncertu finałowego. Po występach wszystkich uczestników będzie można ponownie oddać głos przez ok. 15 minut.