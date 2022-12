W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2022 odbywa się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku Polskę reprezentuje Laura Bączkiewicz z piosenką "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz". Na scenie w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu 11-latka zaśpiewała jako druga z kolejności, po Lunie z Holandii, która otwarła konkurs.



Eurowizja Junior 2022: Jak wyglądał występ Laury Bąkiewicz?

Na scenie 11-letnia Laura wystąpiła w towarzystwie pięciu tancerzy - ich choreografię specjalnie przygotował Agustin Egurrola i jego Egurrola Dance Studio.

Autorami konkursowej piosenki Polki są Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.