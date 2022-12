W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2022 odbędzie się 11 grudnia w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizować będą przedstawiciele 16 krajów. Po 16 latach nieobecności zobaczymy reprezentanta Wielkiej Brytanii (Freya Skye z utworem "Lose My Head"). Konkurs odbędzie się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

To właśnie 13-letnia wokalistka z Wielkiej Brytanii wymieniana jest w gronie faworytów do zwycięstwa. W 2004 r. Cory Spedding zajęła 2. miejsce z piosenką "The Best Is Yet To Come", a rok wcześniej w pierwszej edycji Tom Morley był trzeci z utworem "My Song for the World". Apetyty brytyjskich fanów są tym większe, że w podczas tegorocznej "dorosłej" Eurowizji, Sam Ryder znalazł się na wysokim, drugim miejscu.

Eurowizja Junior 2022: Kim jest Freya Skye?

Freya Skye pochodzi z Hertfordshire. Nastolatka zaraziła się pasją do muzyki, odkąd rodzice sprezentowali jej zestaw karaoke. W dorobku ma kilka własnych piosenek i covery przebojów Eda Sheerana, Becky Hill czy Jamesa Arthura.

Młoda wokalistka lubi spędzać czas ze swoim psem, oglądać filmy oraz kibicować klubowi piłkarskiemu Tottenham Hotspur.

Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zaśpiewa piosenkę "To the Moon" ( sprawdź! ), której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz". Polka podczas konkursu wystąpi jako druga.

