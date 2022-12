W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbył się w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Viki Gabor: Jestem normalna jak każdy INTERIA.PL

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizowali przedstawiciele 16 krajów. Konkurs odbył się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zaśpiewała piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz". Na scenie pojawiła się jako druga z kolei.

Reklama

Wideo Laura - To The Moon - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2022

Eurowizja Junior 2022: Fani zgłaszają problemy z głosowaniem

Głosowanie online ruszyło 9 grudnia o godz. 20 i zakończyło się tuż przed rozpoczęciem koncertu finałowego (godz. 16). Po występach wszystkich uczestników można było ponownie oddać głos przez ok. 15 minut.

Na Twitterze wielu internautów z różnych krajów zgłaszało problemy z działaniem strony do głosowania.

"Otrzymaliśmy miliony głosów podczas głosowania w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior i przepraszamy tych, którzy mieli trudności z dostępem do strony" - czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Europejską Unię Nadawców organizującą konkurs.