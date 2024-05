9 maja to data drugiego półfinału Eurowizji 2024. O awans do konkursu walczy m.in. jeden z faworytów bukmacherów oraz widzów - Holender Joost Klein, który przed milionową publicznością zaprezentował się z utworem "Europapa".



Niebieski ptak i holenderski "Gracjan Roztocki". Jak wyglądał występ Joosta Kleina na Eurowizji?

Joost Klein na scenie występuje w niebieskim garniturze, a jego kolor jest inspirowany flagą Unii Europejskiej. Towarzyszy mu dwóch klawiszowców, a jeden z nich przebrany jest za wielkiego, niebieskiego ptaka. Ponadto wspiera go też dwóch tancerzy. Za plecami wokalisty wyświetlane były przywodzące na myśl lata 90. wizualizacje, natomiast sam Joost tańczył i biegał w miejscu oraz śpiewał wspólnie z publicznością. W tekście piosenki pojawia się m.in. odniesienie do podróży do Polski.



Dynamiczny występ skończył się w całkowicie odmienny sposób. W pewny zgasły światła, a Joost wygłosił monolog do zmarłego ojca i matki. Za jego plecami wyświetlony był natomiast biały napis na czarnym tle: "Ode mnie, dla rodziców".

Widzowie Eurowizji, w tym też ci oglądający konkurs w TVP, nie kryli zdumienia tym, co zobaczyli. Niektórzy porównywali Joosta do Gracjana Roztockiego, inni byli zachwyceni chwytliwością jego piosenki. "Błagam, niech Holandia wygra" - pisał jeden z widzów.



O czym jest piosenka "Europapa" i dlaczego jest tam Polska?

Utwór "Europapa" (Joost napisał ją razem z raperem Donnie'em) utrzymany jest w klimacie eurodance'u i opowiada o Unii Europejskiej i radości ze zjednoczenia się Europy. Joost w trakcie piosenki zachwyca się możliwością podróżowania po krajach takich jak Włochy, Francja i Polska bez potrzeby posiadania paszportu.

Piosenka kończy w refleksyjny sposób. Wokalista na koniec mówi: "Wszyscy jesteśmy ludźmi / Mój ojciec powiedział mi kiedyś / Że świat nie ma granic / Tęsknię za tobą każdego dnia / To jest to, co potajemnie szepczę / Widzisz, tato Posłuchałem się ciebie". Joost przyznał, że jego utwór jest nie tylko odą do zjednoczonej Europy, ale również listem do jego zmarłego ojca, który powtarzał mu, że nie ma granic, których nie jest w stanie osiągnąć.

Zdjęcie Niebieski ptak towarzyszący Joostowi Kleinowi na scenie / Martin Meissner/Associated Press / East News

Kim jest Joost Klein?

Joost Klein, albo po prostu Joost, urodził się w 1997 roku i jest raperem, wokalistą, youtuberem. W 2008 roku Klein założył kanał na Youtube pt. "EenhoornJoos". W kolejnych latach muzyk przeżył kilka rodzinnych dramatów. Gdy miał 12 lat, na raka zmarł jego ojciec, natomiast rok później stracił matkę, która zmarła na zawał serca. Po śmierci rodziców Joostem opiekowało się jego starsze rodzeństwo.

Karierę muzyczną Joost rozpoczął w 2016 roku, po ośmiu latach działalności na Youtube zdecydował się wydać EP-kę "Dakloos", a jego pierwszy teledysk szybko przebił milion wyświetleń. Błyskawiczna popularność pozwoliła podpisać kontrakt muzykowi z wytwórnią Top Notch, a kilka lat później Holender działał już ze swoją wytwórnią Albino Records.

Dyskografia Joosta liczy obecnie trzy albumy. Dwa solowe i jeden nagrany z holenderskim raperem Donnie'em. W 2023 roku twórca podbił natomiast niemieckie listy przebojów utworem "Friesenjung", nagranym w duecie z Niemcem Ski Aggu.

Po sukcesie u wschodniego sąsiada Joost zadeklarował, że chętnie wziąłby udział w Eurowizji, co ostatecznie potwierdzono w grudniu 2023 roku. Piosenkę "Europapa" poznaliśmy natomiast ostatniego dnia lutego 2024 roku.