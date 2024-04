Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Polskę będzie reprezentowała Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". Taką decyzję w trakcie wewnętrznych preselekcji podjęło jury w składzie: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a rywalizować będzie m.in. z wokalistami z Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.



Promując swoją piosenkę polska reprezentantka ruszyła w eurowizyjną trasę koncertową, która obejmuje m.in. Madryt, Barcelonę, Londyn, Amsterdam, Sztokholm i Oslo.

Luna pokazała nowe nagranie. "Mam nadzieję, że wybaczycie"

Występy Luny wzbudziły zainteresowanie mediów, jednak te przede wszystkim skupiły się na słabnącym głosie wokalistki. Menedżerka potwierdziła, że polska reprezentantka nabawiła się infekcji.

Teraz Luna opublikowała w sieci krótkie nagranie, w którym z wyraźnie słyszalną chrypką informuje o odwołaniu występów w Amsterdamie i Sztokholmie.

"Jak widzicie, byłam już spakowana do Amsterdamu i Sztokholmu. Nie mogłam się doczekać aż was zobaczę, bo muzyka i spotkania z wami są uzdrawiające. Niestety, muszę najpierw wyleczyć mój głos, co zresztą możecie usłyszeć. Jest mi naprawdę smutno i mam nadzieję, że mi wybaczycie. Sercem jestem z wami. Mam nadzieję, że będę mogła odwiedzić Amsterdam i Sztokholm tak szybko, jak to tylko możliwe" - powiedziała.

