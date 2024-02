W poniedziałek (19 lutego) TVP ogłosiła, że reprezentantką Polski na Eurowizję została Aleksandra Wielgomas, ukrywająca się pod pseudonimem Luna. Jak ujawniono na eurowizja.org, decyzję o wyborze Polki na Eurowizję podjęło pięcioosobowe jury. W jego skład weszli: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Jurorzy wybrali 10 pozycji, którym przyznawali punkty w skali od 1 do 10. W ten sposób okazało się, że propozycja Luny - "The Tower" (posłuchaj) - otrzymała 34 punkty, a Justyna Steczkowska z numerem "WITCH-ER Tarohoro" 33 punkty. Trzecie miejsce w głosowaniu zajęli - z takim samym wynikiem - Marcin Maciejczak oraz Dagadana i Kayah utworem z filmu "Chłopi".

Reklama

TVP ujawnia szczegółowe wyniki. Jak głosowali jurorzy?

21 lutego TVP na stronie eurowizja.tvp.pl umieściła listę 22 piosenek, które znalazły się w ostatecznym rankingu jury. Początkowo artykuł, w którym pojawiła się lista, szybko zniknął ze strony. Wrócił dopiero po kilku godzinach, zaktualizowany o dokładne głosownie jurorów oraz z jednym uczestnikiem więcej (Sargisem Davtyanem).



1. Luna - "The Tower" - 34 pkt

2. Justyna Steczkowska - "WITCH-ER Tarohoro" - 33 pkt

3. L.U.C., Dagadana, Kayah, RBFO, Laboratorium Pieśni - "Jesień - Tańcuj" - 23 pkt

Marcin Maciejczak - "Midnight Dreamer" - 23 pkt

5. Natasza Urbańska" - "Who We Are - 22 pkt

6. nita - "Thunder" - 19 pkt

7. Bryska - "Obca" - 13 pkt

8. Sasi i Blascello - "Karma" - 11 pkt

9. Maciej Musiałowski - "Znak" - 10 pkt

10. Karolina Wielgus - "Kwiatuszek" - 9 pkt

11. Happy Prince - "Insatiable" - 8 pkt

Izdeb - "Duch" - 8 pkt

My Friend Casino - "Enslave" - 8 pkt

Izabela Zabielska - "Nowhere To Go" - 8 pkt

Krystyna Prońko - "Tempus Fugit" - 8 pkt

16. Paulina Wróblewska - "Dni" - 6 pkt

Krystian Embradora - "Rebel" - 6 pkt

Koko Die - "If I Could" - 5 pkt

Edyta Górniak - "I Remember" - 5 pkt

Pan Savyan - "W Kolorku Amaretto" - 5 pkt

Kuba i Kuba - "Światło" - 4 pkt

Piotr Odoszewski - "Dzień noc" - 4 pkt

23. Sargis Davtyan - "Balcony of our Love" - 3 pkt.



Zaskoczeniem mogą być bardzo niskie miejsca Krystyny Prońko, a przede wszystkim Edyty Górniak, która jak się okazało, z nieopublikowaną jeszcze piosenką "I Remember" prawie w ogóle nie była faworytem jurorów.



W głosowaniu jurorów maksymalną notę Lunie dali Piotr Klatt i Łukasz Pieter. Propozycji Luny nie doceniła Kasia Moś, która dała jej zero punktów. Justyna Steczkowska zero punktów otrzymała od Piotra Klatta, natomiast pełną pulę zgarnęła od Michała Hanczaka i Konrada Szczęsnego. Kasia Moś najwyższą notę dała Maciejowi Musiałowskiemu (to były jego jedyne punkty). Wysoko oceniła również propozycję Karolinę Wielgus z utworem "Kwiatuszek".



Jedyne punkty dla Prońko i Górniak trafiły do nich dzięki Piotrowi Klattowi.



Pełna punktacja wyglądała następująco:

Zdjęcie Wyniki głosowania jurorów w preselekcjach do Eurowizji / TVP

Luna jedzie na Eurowizję. Fani dopatrzyli się złamania regulaminu

Przypomnijmy, że po wyborze Luny zamieszanie wzbudziły zapisy regulaminu i wypowiedzi jurorów, którzy oceniali uczestników.

Punkt 13. regulaminu preselekcji głosi: "Każda osoba wchodząca w skład Komisji Konkursowej indywidualnie oceni każde z otrzymanych zgłoszeń, oceniając je poprzez przyznanie im punktów w skali 1-10. Przy czym zgłoszenie o najwyższej jakości otrzymuje 10 pkt, natomiast zgłoszenie o najniższej wartości 1 pkt. Liczby przyznanych punktów mogą się powtarzać".

Szybko okazało się jednak, że jurorzy wcale nie oceniali każdej z propozycji, a wybrali - na prośbę TVP - swoje ulubione 10-tki wykonawców i to im przyznali punkty w skali od 1 do 10.

"Mieliśmy ponad 200 utworów do przesłuchania, zajęło to kilkanaście godzin, każdy robił to sam. Potem wysyłaliśmy swoje TOP10 do telewizji, a że wyniki były bardzo równe, to rozmawialiśmy jeszcze swoich wyborach" - komentował dla Plejady Michał Hanczak. O podobnej procedurze donosiła Kasia Moś i Konrad Szczęsny.

Clip LUNA The Tower

Juror komentuje wybór Luny. Ucina spekulacje

Michał Hanczak w rozmowie z Onetem postanowił rozwiać wątpliwości i zdradził, że nie doszło do żadnej ustawki ze strony jurorów. Ci do końca nie wiedzieli, kto wybiera reprezentanta, nie mogli się więc ze sobą kontaktować. Zdementował też, że Steczkowska przegrała głosowanie, bo jest kojarzona ze starą władzą TVP. Zaprzeczył, że na jurorów naciskała wytwórnia Universal.

"Przecież to są jakieś kompletne brednie. Oczywiście mogę mówić jedynie za siebie, ale ja żadnych pieniędzy nie widziałem, ani nawet taka propozycja nie padła. Takie komentarze tylko obrażają naszą pracę i są obrazą dla całego panelu jurorskiego. Ustalmy raz na zawsze, to są idiotyczne dywagacje. Nikt nie próbował nas przekupić - ani żaden członek rodziny Luny, ani wytwórnia Universal Music Polska. Robiliśmy wszystko, żeby nasz wybór był transparentny. Wszyscy zgodziliśmy się, żeby Telewizja Polska ujawniła szczegółowe wyniki naszego głosowania" - podsumował Hanczak.

Kiedy odbędzie się Eurowizja 2024?

Europejska Unia Nadawców poinformowała, że podczas Eurowizji 2024 wystąpi 37 państw. Przypomnijmy, że wszystkie kraje poza gospodarzem Szwecją i Wielką Piątką (Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Niemcy) został podzielone na dwa półfinały, które odbędą się 7 i 9 maja. Polska wystąpi w pierwszym z nich. Finał zaplanowano na 11 maja.