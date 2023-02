W konkursie "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!" wybrano reprezentantkę Polski na Eurowizję w 2023 roku, która odbędzie się w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiona do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.



Podczas polskich eliminacji do Eurowizji zaprezentowało się 10 finalistów: Jann, Alicja Szemplińska, Dominik Dudek, Jan Majewski, Natasza Urbańska, Ahlena, Kuba Szmajkowski, Felivers, Maja Hyży oraz Blanka, która ostatecznie wygrała konkurs.

Ralph Kaminski zabiera głos po przegranej Janna. "Skandal!"

Swoje trzy grosze dorzucił także Ralph Kaminski. To o nim mówiło się często, że mógłby być świetnym kandydatem polski na Eurowizję. W 2021 roku, jeszcze za rządów Jacka Kurskiego w TVP mówił Plejadzie: "Oczywiście, że chciałbym tam pojechać, zobaczyć, to wielkie doświadczenie, ale zrobić coś po swojemu. No ale jest to chyba niemożliwe... Ale spoko Jacek, jakby co numer można łatwo znaleźć".

Decyzja jurorów poirytowała muzyka. Obaj artyści wywodzą się spod skrzydeł wytwórni FONOBO, a Jann jeszcze niedawno supportował koncerty Kaminskiego. 32-latek zachęcał nawet do głosowania na młodszego artystę w mediach społecznościowych.

"SKANDAL!!!!" - napisał w komentarzu na Instagramie Ralph. W swoich social mediach także podzielił się niezadowoleniem po decyzji jurorów.

"To publiczność wie jakiego kandydata chce wysłać na Eurowizję i tylko ona powinna decydować a nie jakiekolwiek jury. WSTYD!!!" - napisał.

Wyniki głosowania jury prezentowały się następująco:

10. Ahlena

9. Maja Hyży

8. Kuba Szmajkowski

7. Jan Majewski

6. Alicja Szemplińska

5. Natasza Urbańska

4. Jann

3. Felivers

2. Dominik Dudek

1. Blanka.

Eurowizja 2023: Kontrowersyjne wybory jury podczas preselekcji. Widzowie wściekli!

Zanim poznaliśmy głosowanie widzów, ujawniono punktację jury, w którym zasiedli Edyta Górniak, Marek Sierocki, Aneta Woźniak, Marcin Kusy oraz Agustin Egurrola.

Tę wygrała Blanka z utworem "Solo" ( posłuchaj! ) i zdobyła 12 punktów. Na drugim miejscu znalazł się Dominik Dudek, a trzecie miejsce zdobył zespół Felivers ( sprawdź! ).



Dopiero na czwartym miejscu znalazł się faworyt widzów - Jann ( posłuchaj! ). Kiedy Górniak odczytała wyniki, publiczność zaczęła buczeć i gwizdać.

"Jury nie chce wykorzystać potencjału młodego pokolenia", "Jurorzy muszą słyszeć reakcję publiczności i zdawać sobie sprawę, że zostaną zjedzeni żywcem", "A czego można było się spodziewać skoro w jury jest typ , który już pewnie obmyśla jaką chorografie ilu wrypać tancerzy do piosenki Blanki", "Jak rozumiem żiri wolało wysłać 'bezpieczną' osobę, która uśmiechnie się słodko i zaśpiewa znany hit niż gościa z alternatywnej sceny, który może namieszać, krzyczeć o równości, LGBT, o tym, co się dzieje w Polsce", "Brawo jury" - pisali widzowie preselekcji na Twitterze.

"Gratulacje Edzia jesteś wspaniała, dziękujemy, droga w dół właśnie się rozpoczęła" - czytamy w poście z wykresem pokazującym, jak Polska spadła w konkursie wg. notowań bukmacherów.