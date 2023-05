Eurowizja 2023: Maryla Rodowicz broni Blanki: Podcinacie jej skrzydła

Eurowizja 2023

11 maja to wielki dzień dla Blanki, ale także polskich fanów Eurowizji. Właśnie dziś dowiemy się, czy naszej reprezentantce uda się wejść do Wielkiego Finału konkursu. Na moment przed jej występem głos zabrała legenda sceny - Maryla Rodowicz, która przyznaje, że trzyma za wokalistkę kciuki. Apeluje też do hejterów, którzy, zdaniem gwiazdy, podcinają Blance skrzydła.

Maryla Rodowicz apeluje do hejterów, by nie skazywali Blanki na porażkę /Piętka Mieszko /AKPA