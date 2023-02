Krajowe eliminacje do Eurowizji odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50.

W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

Eurowizja: Kim jest Blanka?

Blanka Stajkow (ma polsko-bułgarskie korzenie) już w wieku 14 lat napisała swoją pierwszą piosenkę i wtedy zrozumiała, co jest jej drogą w życiu.

Zdolności muzyczne, taniec oraz język angielski rozwijała podczas pobytu w USA. Tam też występowała śpiewając z gitarą na sesjach Open Mic w różnych restauracjach i pubach w Los Angeles i Nowym Jorku, m.in. w klubie The Bitter End, gdzie zaczynała także Lady Gaga. Po powrocie do kraju kontynuowała realizację swoich muzycznych marzeń.

Jako modelka próbowała także sił w 10. edycji "Top Model", jednak nie przekonała do siebie jurorów. Przy okazji występu w programie wypuściła singel "Better", który zanotował ponad 440 tys. odsłon. Z kolei na Instagramie wokalistkę obserwuje ponad 120 tys. fanów. 23-latka zwróciła uwagę szerszej publiczności występując w teledysku "Pijemy za lepszy czas" Smolastego , a plotkarskie media zastawiały się, czy z raperem łączy ją coś więcej niż praca.

Blanka podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland i w jej barwach zaprezentowała swój najnowszy utwór "Solo" ( sprawdź! ).



"'Solo' to piosenka o miłości, która okazała się zwykłą 'ściemą'. Łatwo stracić dla kogoś głowę, ale kiedy nagle okazuje się, że druga połówka z nami pogrywa, optyka zmienia się o 180 stopni. Trzeba umieć powiedzieć dość. Zrozumieć, że lepiej jest nam... SOLO, bo sami siebie nie rozczarujemy" - mówi Blanka o piosence.

Autorami nagrania są Maciej Puchalski, Mikołaj Trybulec, Bartłomiej Rzeczycki, Marcin Górecki, Blanka Stajkow (muzyka) oraz Blanka Stajkow i Maria Broberg (tekst).

"Blanka jedź na tę Eurowizję i spal scenę!!! 3mam kciuki!" - napisał wokalistce Qczaj. "Jedziesz z tym" - dodała Aleksandra Skubis, która też występowała w 10. edycji "Top Model".



