Przypomnijmy, dlaczego Artur Orzech odszedł z TVP. W marcu 2021 roku dziennikarz stracił pracę w TVP, w związku z czym nie mógł uczestniczyć w oficjalnej transmisji z Konkursu Piosenki Eurowizji. Stacja zerwała z nim umowę krótko po tym, jak nie pojawił się na planie odcinka charytatywnego "Szansy na sukces". Orzech komentował później, że nie chciał prowadzić programu, w którym pojawia się Boys i Jan Pietrzak ( sprawdź! ).

Reklama

Następcami Orzecha zostali Marek Sierocki i Aleksander Sikora. To właśnie ten duet ponownie będzie komentować występy uczestników w Liverpoolu.

Co teraz robi? Po zerwaniu współpracy z TVP Artur Orzech zapowiedział, że zamierza dalej komentować Eurowizję, tym razem na swoim kanale na YouTube. W 2021 r. jego relację oglądało na żywo ponad 130 tys. użytkowników. Nieco mniej - ponad 95 tys. wyświetleń - zebrała transmisja w ub.r.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Blanka przed Eurowizją: Nie myślałam, o zgłoszeniu się do konkursu INTERIA.PL

Eurowizja 2023: Artur Orzech komentuje finał

Przed tegorocznym Konkursem Piosenki Eurowizji Artur Orzech postanowił odpowiedzieć na pytania, czy w tym roku ponownie będzie można usłyszeć jego komentarz.

"Będę komentował, będę dorzucał swoje trzy grosze, nie byłbym w stanie odmówić tej obecności z wami, dziękując z całego serca, że jesteście" - przekazał Artur Orzech.

Instagram Post Rozwiń

"Tak późno się odzywam, bo praca zawodowa w tym czasie sprowadzi mnie na Dolny Śląsk - jestem członkiem jury jednego z festiwali muzycznych. Bałem się, że nie uda się połączyć tych dwóch rzeczy, ale wszystko się uda. Do zobaczenia i usłyszenia 13 maja" - powiedział dziennikarz, zapraszając na swoją relację z finału Eurowizji 2023 .



Do wspólnego komentowania zaprosił Magdę Steczkowską i Krisa Adamskiego związanego do niedawna z programem "Twoja twarz brzmi znajomo". Faworytką tego drugiego w tej edycji jest Alessandra z Norwegii.



"Ten eurowizyjny balon jest tak nadmuchany, że dobrze by było go trochę spuścić. Pamiętajmy, że Eurowizja to zabawa" - podkreśla Orzech.



Wideo EUROWIZJA 2023 - ARTUR ORZECH - KOMENTARZ

Eurowizja 2023 odbywa się w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszeliśmy łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 26. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

Eurowizja 2023: Blanka z piosenką "Solo" w finale

Z drugiego półfinału (w czwartek) do finału Eurowizji awansowała reprezentantka Polski - Blanka z piosenką "Solo" .

"Myślę, że jeśli zajmiemy miejsce gdzieś w połowie stawki, to będzie wszystko, na co nas stać" - ocenił Artur Orzech w rozmowie z Onetem, przyznając, że jej półfinałowy występ był dużo lepszy niż w preselekcjach.



"To nie jest tak że przez dwa miesiące zrobiono taki progres" - zwrócił uwagę dziennikarz na Instagramie, podkreślając że w tym roku chórki mogą być odtwarzane z taśmy.



Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Francja, Ukraina, Hiszpania i Norwegia.