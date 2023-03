Blanka opadnie w półfinale Eurowizji? Coraz gorsze notowania bukmacherów!

Eurowizja 2023

Chociaż atmosfera wokół wysłania Blanki na Eurowizji nieco się uspokoiła, nie sprawiło to, aby jej notowania u bukmacherów uległy znaczącej poprawie. Co więcej, opublikowano pierwsze prognozy dotyczące półfinałów. Według nich polska wokalistka z utworem "Solo" mają nie awansować do finałowego koncertu.

Blanka nie jest faworytką bukmacherów przed Eurowizją /Krzysztof Kuczyk /Agencja FORUM