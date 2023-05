Blanka i jej "Solo" na maturze z języka polskiego? Żart staje się hitem sieci!

Podczas tegorocznej Eurowizji Polskę reprezentuje Blanka z utworem "Solo" ( posłuchaj! ). "Czuję się świetnie. Czuję się gotowa, czuję się spokojna. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy!" - powiedziała tuż przed wylotem, dodając, że w ostatnim czasie bardzo wspierała ją rodzina i najbliżsi znajomi.

Reklama

Choreografię dla Blanki przygotowuje Paulina Maciejewska, która w tej roli zastąpi Agustina Egurrolę, jednego z jurorów w preselekcjach, który ostatnio odpowiadał za układy taneczne naszych reprezentantów.

Maciejewska ma w dorobku występy w formacjach Egurroli i Tomasza Barańskiego. "Byłam kiedyś (związana - przyp. red.), ale aktualnie pracuję na swoje nazwisko" - podkreśla tancerka i choreografka.

Przypomnijmy, że Blanka wystąpi w drugim półfinale tegorocznej Eurowizji (11 maja). Finał odbędzie się dwa dni później - 13 maja.

Eurowizja 2023: Blanka i jej "Solo" na maturze z polskiego? Żart staje się hitem sieci!

4 maja maturzyści zmierzyli się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Tę okazję, postanowili wykorzystać przedstawiciele satyrycznego Tygodnika NIE, którzy opublikowali na swoim profilu na Facebooku "wyciek" arkuszy maturalnych.

"Mamy już oficjalne arkusze z CKE" - napisano.

Na arkuszu widzimy tłumaczenie tekstu piosenki Blanki oraz zadanie: "Zinterpretuj motyw przemiany na podstawie utworu 'Solo' Blanki. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów".

Blanka pod swoim zdjęciem została nazwana jako poetka i eseistka, a do śmiechu doprowadzić może także samo tłumaczenie utworu.

Charakterystczny wstęp: "Baby, it's kind of crazy. How else to phrase it? With you I've lost my senses" przetłumaczono jako: "Dziecko, to trochę szalone. Jak inaczej t sformułować? Przy tobie straciłam zmysły".

Post zebrał mnóstwo reakcji oraz został wiele razy udostępniony dalej.

"Jakie szczęście, że zdałem kiedyś maturę dziś już bym nie dal rady", "Tak patrząc na ten tekst, nie ma co! Zdecydowanie jest to poezja dramatyczna", "To ja już wolę interpretować 'Dziady'", "Co autor miał na myśli?" - śmieją się internauci.

Wideo Blanka - Solo | Poland 🇵🇱 | National Final Performance | Eurovision 2023

Eurowizja 2023 - szczegóły

Eurowizja rozpocznie się 9 maja, kiedy to w pierwszym półfinale zaprezentuje się 15 reprezentantów. Drugi półfinał, ten, w którym wystąpi Blanka, odbędzie się 11 maja. Finał zaplanowany jest na 13 maja. Konkurs odbędzie się w w hali Liverpool Arena.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022: Tak przygotowuje się Krystian Ochman Interia.tv

Zobacz także:

Blanka w finale "The Voice Kids". Tak będzie wyglądał jej występ na Eurowizji?