Trwają krajowe eliminacje. Bierze w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez komisję konkursową do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję".

Na scenie zaprezentowali się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Ahlena z piosenką "Booty" podczas preselekcji do Eurowizji. "To jest absurd"

Kilka dni przed preselekcjami Janusz Daszczyński, były prezes TVP i członek jej rady programowej, oburzył się tekstem piosenki "Booty" , którą zgłosiła do konkursu Ahlena.

"Skandaliczne niedopatrzenie, powiedziałbym, że to upadek. Ta piosenka nigdy nie powinna trafić do preselekcji. Podniosłem tę sprawę na radzie, wyjątkowo zgodzili się ze mną wszyscy jej członkowie. Byliśmy oburzeni" - powiedział Daszczyński w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl. Przez chwilę mowa była nawet o wykluczeniu wokalistki z konkursu.

Poszło o tekst piosenki, w której padają m.in. słowa: "Booty, booty, booty, booty, booty so fat / I know you really, really, really want that / All his bitches hate me, hate me, hate me, they mad / I can have you, him, and him, and his dad".

Ostatecznie Ahlena nie została wykluczona z preselekcji. TVP jie domagała się także zmiany tekstu (sama Ahlena w jednym z komentarzy przyznała, że mogłaby to rozważyć).

Występ nie poszedł jednak po myśli Ahleny. W sieci pisze się o tym, że raperka zestresowała się i miała poważne problemy z zapanowaniem nad głosem oraz nie przyłożyła się do choreografii.

"Kto jest Ahlena? Ja pierdziele, idę po stopery", "To była jakaś beka tak? Ona poza konkursem? Bo to jest absurd, serio", "Nie wierzę w to, co słyszę" - czytamy w mediach społecznościowych.

Występ został uznany za najgorszy według jury preselekcji. Jurorzy przyznali Ahlenie ostatnie miejsce.

Kim jest Ahlena?

Ahlena (naprawdę nazywa się Magdalena Pawłowska) to początkująca raperka. Jej rodzinnym miastem jest Gdańsk. Muzyka zawsze była ważną częścią jej życia, ale dopiero w 2020 roku Ahlena zaczęła komponować własne utwory i rozpoczęła przygodę z produkcją muzyczną. Jej muzyka to miks popu, RnB i rapu. Artystka nie boi się eksperymentować z różnymi brzmieniami i stylami. Do preselekcji zgłosiła piosenkę "Booty".