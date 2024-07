Earth Festival to wydarzenie, które ma na celu promowanie wartości ekologicznych. "Mała zmiana pomnożona przez miliardy ludzi daje zmianę globalną" - przekonują organizatorzy. W tym roku hasłem przewodnim festiwalu jest "Kocham ten kraj". Artyści zaprezentują wybrane utwory, które zilustrują najpiękniejsze miejsca w Polsce.



"Podczas tegorocznej, co ważne - już siódmej - edycji festiwalu chcemy skupić się na naszej pięknej Polsce. Dbamy o miejsca, które kochamy, dlatego z myślą o nas i przyszłych pokoleniach chcemy promować ideę, która zachęci do wspólnego dbania o środowisko w naszym najbliższym otoczeniu. Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło jest nam bliższe niż kiedykolwiek dotychczas. I w tym roku w Uniejowie, szczególnie do tego chcemy zachęcać" - opowiada pomysłodawca i współorganizator festiwalu, Mariusz Woźniczka.

Reklama

Na scenie pojawią się: Maryla Rodowicz, Alicja Majewska, Kamil Bednarek, Zakopower, Staszek z Gór, Julia Pietrucha, Wiktor Dyduła, Kaliber 44 feat. Fokus & Rahim & Kleszcz, Wiktor Waligóra, Natalia Nykiel, Majka Jeżowska, Mała Armia Janosika, Weronika Korthals, Konin Gospel Choir, a towarzyszyć im będzie Stokłosa Collective Orchestra pod dyrekcją Jana Stokłosy.

Rahim i Fokus na Earth Festival. Dlaczego przyjęli zaproszenie?

Sporą niespodzianką dla widzów będzie występ na festiwalu weteranów polskiej sceny rapowej, czyli Kalibra 44, ale też Fokusa i Rahima. Duet tworzący Pokahontaz zdradził nam, dlaczego pojawił się w Polsacie.



- Myślę, że to metryka - zażartował Rahim.



- W świecie hiphopowym osiągnęliśmy status podobny jak gwiazdy z innych gatunków muzycznych, które tutaj występują. Miło, że nasz zaproszono. Z drugiej strony hip hop jest na tyle mocny w tym kraju, że pomijanie go jest udawaniem, że nic się nie dzieje, a jednak się dzieje - dodał raper.

Niecały miesiąc później po występie w Uniejowie, duet wystąpi na Pol'and'Rocku. Jak komentuję zaproszenie ich na imprezę przez Jurka Owsiaka?



- Przede wszystkim to jesteśmy w szoku, że jesteśmy tam zaproszeni, po drugie fani, którzy przyjeżdżają na ten festiwal są w szoku, że my tam będziemy - skwitował Fokus.



- Będziemy tam z live bandem i to jest mocna rzecz, bo mamy fajnych muzyków. Sprawdziliśmy się na dużych festiwalach, w tym na finale Męskiego Grania, gdzie zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci. Więc po tym uważam, że jesteśmy gotowi wejść na Pol'and'Rock i nie być wygwizdanymi. Mamy dobrą ekipę, która czuję muzykę. My czujemy tę ekipę. Razem stanowimy siłę - dodał Rahim.



Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat oraz na Stronie Głównej Interii od godziny 20:00 w niedzielę, 7 lipca.