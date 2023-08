"Earth Festival Uniejów 2023 odbędzie się w sobotę i niedzielę 19-20 sierpnia w Uzdrowisku Termalnym Uniejów. - Stanie się kolejną okazją do naładowania akumulatorów i wzajemnej inspiracji w budowaniu odpowiedzialności za siebie i innych, tak niezbędnej wobec postępującej degradacji jakości życia na Ziemi i relacji między nami. Zabierzcie ze sobą tylko pozytywną energię, bo właśnie nią chcemy się dzielić podczas Earth Festiwal Uniejów" - zapowiadają przedstawiciele miasta Uniejów.

"W programie dwóch festiwalowych dni między innymi Koncert Telewizyjny Gwiazdy dla Czystej Polski z czołówką polskich artystów, dwudniowe Ekomiasteczko, pełne inspirujących pokazów i warsztatów dla dorosłych i dzieci, Kino Earth Festiwal z filmami dla młodszej i starszej widowni" - deklarują z kolei organizatorzy.

Wstęp na to wydarzenie jest darmowy.

Earth Festival Uniejów 2023. Kto wystąpi?

Podczas koncertu "Gwiazdy dla Czystej Polski", który odbędzie się w niedziele, na scenie pojawią się: Mrozu, Sara James, Kayah, Brodka, Paweł Domagała, Kamil Bednarek, bryska, Oskar Cyms czy Daria Marx. Dodatkowo na scenie przed kompleksem basenów termalnych będą im towarzyszyć: Konin Gospel Choir oraz Grott Orkiestra. Formacje te są już powszechnie znane w Uniejowie, ponieważ nie będzie to pierwszy raz, kiedy się tam pojawią. Cały koncert poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Co czeka na uczestników w przeddzień koncertu? Ekomiasteczko, gdzie będą prowadzone warsztaty i pokazy dla dzieci i dorosłych, dotyczące szeroko pojętej ekologii, m.in. odnawialnych źródeł energii. Organizatorzy przygotowali też wiele konkursów z nagrodami, w których do wygrania będzie np. rower elektryczny. W sali rycerskiej zamku w Uniejowie odbędą się z kolei pokazy filmowe. Na dużym ekranie pojawią się takie produkcje, jak "Planeta zmian II" czy "Czarny młyn". Kino dostępne będzie również w plenerze.

Gdzie można obejrzeć Earth Festiwal Uniejów?

Dla tych, którzy nie mają możliwości pojawienia się na wydarzeniu, Telewizja Polsat przygotowała transmisję telewizyjną. Pojawi się ona na dwóch kanałach: Polsat i Polsat News, a także będzie dostępna na internetowej platformie stacji.

Start w niedzielę 20 sierpnia od godz. 20:00.

Earth Festiwal Uniejów. Jaka pogoda zastanie uczestników?

Weekend w Uniejowie zapowiada się upalnie, w godzinach popołudniowych zarówno w sobotę, jak i w niedzielę temperatura może sięgnąć nawet 33 st. Celsjusza. Podczas finałowego koncertu ma się jednak odrobinę ochłodzić. Od 20:00 startować będzie z ok. 27 st. C., a do planowanego końca ma być już 25 st. C.