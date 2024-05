Wokalistka ogłosiła pilne wieści. Musiała podjąć trudną decyzję. To koniec

Daria Zawiałow poinformowała o tym na swoim profilu na Instagramie, wyjaśniając, że przyczyną jest konieczność regeneracji mocno nadszarpniętych strun głosowych.

Zalecenie to otrzymała od lekarza po swoim ostatnim występie na Torwarze w Warszawie, który odbył się 28 kwietnia.

Daria Zawiałow odwołuje koncerty z powodu problemów ze strunami głosowymi

W swoim oświadczeniu Zawiałow opisała, że po koncercie w Warszawie jej struny głosowe "całkowicie zaniemogły". Lekarz zakazał jej występów na najbliższe dwa tygodnie. "Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do was za dwa tygodnie na kolejne koncerty" - zapewniła fanów.

Niestety, przez ten przymusowy odpoczynek, artystka nie wystąpi na zaplanowanych koncertach: Majówka we Wrocławiu, Lublinalia, Polish Day in Brussels oraz Juwenalia Rzeszowskie. "Jest to niewiarygodnie trudna decyzja. Ale chcąc być z wami całe lato, muszę zadbać o wyleczenie mojej krtani" wyjaśniła Zawiałow.

Daria Zawiałow zaczynała karierę w "Mam talent!"

Daria Zawiałow pierwsze kroki na scenie muzycznej stawiała, biorąc udział w talent show "Mam talent!" oraz "X Factor". Mimo że nie udało jej się zwyciężyć w tych programach, to nie przeszkodziło jej w zrobieniu kariery.

Daria Zawiałow znów zakochana?

Ostatnio w życiu prywatnym Zawiałow również zaszły zmiany. Po zakończeniu związku z Rubensem, artystka wybrała się do Amsterdamu w towarzystwie operatora Mateusza Dziekońskiego, z którym współpracowała przy teledysku "Za krótki sen". Fani Darii Zawiałow sądzą, że to wystarczające potwierdzenie nowego związku idolki. Sama piosenkarka jednak tego nie skomentowała.

Z pewnością po dwutygodniowej przerwie Zawiałow wróci na scenę z nową energią. Czekamy.