Tegoroczny koncert w Uniejowie odbywał się pod hasłem "Kocham ten kraj". Jak zawsze wydarzenie ma na celu promowanie zachowań ekologicznych i inspirowanie do aktywnego działania.

Earth Festival 2024: plejada gwiazd w Uniejowie

Imprezę rozpoczęła Majka Jeżowska w towarzystwie Małej Armii Janosika. Wspólnie zaśpiewali jakże wymowną, znaną pokoleniom Polaków, piosenkę "Moja planeta". Jeden z młodych wokalistów Małej Armii Janosika wygłosił też apel, by "wielki dorosły świat pomyślał o tych, którzy chcą kraj zielony". Pod tymi słowami podpisała się również Majka Jeżowska.

"Chcemy po raz kolejny zachęcić, by troszczyć się o to, co daje nam natura, i o naszą piękną Polskę" - dodał prowadzący Krzysztof Ibisz.

Następnie na scenę wszedł zespół Zakopower z piosenką "Galop". Po tym do zespołu dołączył bratanek lidera, czyli Staszek z Gór, z piosenkami "Hej, bystra woda" i "Bo jo cię kochom". Z kolei Maryla Rodowicz przy wsparciu chóru zaśpiewała utwór "Idzie dysc".

"Teraz zabieram was nad polskie morze!" - krzyknął Kamil Bednarek do publiczności i wykonał przebój Wodeckiego "Chałupy welcome to". Wiktor Waligóra sięgnął po utwór "Historia jednej znajomości" z repertuaru Czerwonych Gitar, a Weronika Korthals zaprosiła do kaszubskiego walczyka "Ahoj Janeczku". Alicja Majewska wystapiła z przepiękną balladą "Jeszcze się tam żagiel bieli".

Po przerwie ponownie zobaczyliśmy Małą Armię Janosika, tym razem w utworze "Tak smakuje życie". Julia Pietrucha przypomniała utwór Anny Jantar "Tyle słońca w całym mieście", a później w duecie z Wiktorem Waligórą zaśpiewała "Niech no tylko zakwitną jabłonie".

Następnie przenieśliśmy się na Śląsk, a uniejowską scenę przejęła mocna rapowa reprezentacja: Kaliber 44, Fokus, Rahim, Kleszcz i DJ Eprom. Wspólnie wykonali kawałek "Czarny Śląsk".

Na "Mazury cud natury" zabrali nas Wiktor Dyduła, Kamil Bednarek i Wiktor Waligóra w piosence "Goniąc kormorany". Natalia Nykiel przekonywała z kolei, że "Życie cudem jest". Maryla Rodowicz w trakcie drugiego wyjścia na scenę przypomniała "Wielką wodę", jeden z największych przebojów z tekstem Agnieszki Osieckiej, oraz "Zielona pani Ziemio!".

Później Dyduła przypomniał kolejny klasyk, czyli "Wszystkie kwietnie wkoło" Skaldów. Nie zabrakło też czegoś dla młodszej publiczności, czyli "Pół kroku stąd" z filmu Disneya "Vaiana" w wykonaniu Natalii Nykiel. Następnie ponownie zobaczyliśmy Alicję Majewską, tym razem w utworze "Świat w kolorze nadziei".

Zakopower na kolejny swój występ wybrał utwór "Chwila". "Póki radość jest w nas / Słońca dłoń gładzi twarz / Warto żyć, warto śnić, warto być" - zaintonował potem Kamil Bednarek. Koncert zakończyła Idalia Orman z Konin Gospel Choir i utworem "Psalm dla Ziemi".