Jedną z gwiazd wieczornego koncertu jest Cleo , która zaśpiewała utwór z filmu "Herkules" - "Ani słowa". Wokalistka zapytana przez Interię o wybór akurat tej piosenki przyznała, że tak jest dla niej wyjątkowa.



- Kocham wszystkie produkcje Disneya. Ta jest akurat wyjątkowa, wesoła, dosyć zabawna. Lubię się tak prezentować na scenie - stwierdziła.



Cleo o fenomenie animacji Disneya. "Jest w nich dużo empatii"

Przy okazji Cleo zdradziła, że za sprawą występu na koncercie Disneya spełniła swoje kolejne marzenie. - Jak byłam mała, to marzyłam, żeby być kreskówką. Już obojętnie jaką, ale z Disneya najlepiej. Teraz spełnia się kolejne moje marzenie, bo na tym koncercie wszyscy możemy błyszczeć i być częścią produkcji Disneya - wyjaśniała.



Wokalistka i ceniona trenerka oraz jurorka zapytana o to, co sprawia, że disneyowskie produkcje trafiają do kolejnych produkcji, Stwierdziła, że animacje spod tego znaku mają ważną cechę.



- Jest w nich dużo empatii, lekcji dla dzieci. Sama wychowałam się na kreskówkach Disneya i mogłam się pośmiać, ale też popłakać ze wzruszenia... Te emocje nadal są żywe i są uniwersalne. Myślę, że dzieciaki teraz, czują to samo co, gdy byłam dzieckiem - wyjaśniała.



Cleo o planach na przyszłość

Cleo przy okazji zdradziła też swoje najbliższe plany. Wokalistka zdradziła, że szykuje się do nagrania nowej płyty.

- Mamy już praktycznie zakończone nagrania do "The Voice Kids". Teraz pracuję nad nowym albumem - pierwszy singel ukaże się niebawem, chciałabym go wydać na wiosnę. Będzie w zupełnie innym anturażu, w porównaniu do ostatniej płyty, która była popowo-funkująco-oldschoolowa, bardzo kolorowa. Teraz będzie... jak wąchanie po słodkich perfumach, takich korzennych przypraw albo kawy - stwierdziła.