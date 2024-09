Bajm to po dziś dzień jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce. Niezmiennie zachwyca fanów, tworząc nowe utwory i grając na największych scenach w całym kraju. Publiczność chętnie uczestniczy w energicznych koncertach, a popularne hity są wyśpiewywane zarówno przez starsze, jak i młodsze pokolenia.

Bajm został założony w 1978 r. w Lublinie. Na jego czele stanęła wówczas Beata Kozidrak, która do dzisiaj występuje z formacją jako wokalistka. Pozostały skład grupy zmieniał się na przestrzeni lat, jednak energia pozostawała ta sama. To, co wyróżniało zespół, to połączenie rocka, syntezatorów i elektryzującego widowiska scenicznego. Ich utwory, szczególnie te z lat 80. i 90., były charakterystyczne i trafiały na wysokie miejsca list przebojów.

Dziś prezentujemy najważniejsze utwory w karierze Bajmu i Beaty Kozidrak. TOP 10 piosenek, które uwielbiają fani zespołu.

1. "Co mi Panie dasz"

Utwór pojawił się na płycie "Bajm" z 1983 r. Całą muzykę skomponowała do niego Beata Kozidrak. Z początku nie został on wielkim przebojem, nie trafiając nawet na prestiżową Listę Przebojów Programu Trzeciego. Później fani poznali się na kompozycji, a drugie życie zyskała ona dzięki Dawidowi Podsiadło, który po wielu latach wziął ją na warsztat w ramach koncertów Męskiego Grania.

Piosenka prezentuje niemalże nowofalowe brzmienie Bajmu. Dużo w tym elektroniki i drapieżnego śpiewu Beaty Kozidrak. Surowe syntezatory i subtelne riffy gitarowe dopełniają oryginalne brzmienie kompozycji.

2. "Diament i sól"

Utwór pojawił się na albumie "Chroń mnie", pochodzącym z 1986 r. i był swoistym popisem wokalnym Beaty Kozidrak. Jest to jedna z cięższych piosenek Bajmu, gdzie mocne, gitarowe motywy mieszają się z wysokimi rejestrami wokalistki. Jedno z najbardziej rockowych wcieleń Bajmu, które pokochały tysiące fanów.

3. "Nie ma wody na pustyni"

Singiel, wydany przez zespół w 1983 r. zajął drugie miejsce na liście przebojów radiowej Trójki i po dziś dzień jest wizytówką Beaty Kozidrak oraz Bajmu. Jest to klasyczny, rockowy hit, któremu nie brakuje oryginalnego brzmienia. W zwrotkach pojawiają się gitarowe motywy, uwydatniające tekst piosenki. Według samej autorki słów, miały one metaforycznie opisywać rzeczywistość PRL-u i stanu wojennego. Był to ważny głos w kwestii wolności Polaków.

4. "Biała armia"

Śmiało można nazwać tę piosenkę jedną z najpopularniejszych kompozycji Bajmu. Zapisała się na kartach historii muzyki popularnej i po dziś dzień śpiewana jest przez tłumy. Nawet najmłodsze pokolenia zaznajomione są z kultowym "Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz".

W utworze zdecydowanie nie brakuje mocy. To, co go wyróżnia, to ostre gitarowe dźwięki i rasowy, rockowy wokal Beaty Kozidrak. Piosenka stylem wciąż nawiązuje do lat 80., jednak słychać w niej już bardziej klasyczne, hardrockowe wpływy.

5. "Modlitwa o złoty deszcz"

Piosenka pochodzi z albumu "Szklanka wody" wydanego w 2000 r. I chociaż czasy największej świetności Bajmu przypadają na lata 80., to ten utwór jest dowodem na to, że ich późniejsze kompozycje również są warte uwagi. Jest to elegancka ballada, napisana i zagrana w bardzo zręczny sposób. Akustyczne brzmienia mieszają się tutaj z dźwiękami elektrycznej gitary.

6. "Płynie w nas gorąca krew"

Energiczny numer, który nawet współcześnie podbija serca Polaków. Został wydany w 1986 r. na trzecim albumie w karierze Bajmu. Ma charakterystyczne, zawrotne tempo i rytm, którego nie da się pomylić z żadnym innym utworem. Zadziorna kompozycja, z mocnym wokalem i ogromnym charakterem, która została wylansowana na jeden z największych przebojów zespołu.

7. "Myśli i słowa"

Utwór trafił na dziewiąty album studyjny Bajmu, o tym samym tytule, który wydany został w 2003 r. Wzruszający tekst utworu został napisany przez Beatę Kozidrak. Piosenka szybko zdobyła status jednej z najbardziej poruszających kompozycji zespołu i trafiła na notowanie Listy Przebojów Programu Trzeciego. Po dziś dzień ballada ta jest jedną z flagowych dla zespołu. Popis wokalny Beaty Kozidrak i melancholijna melodia - to charakteryzuje jeden z największych dyskotekowych przebojów lat 2000.

8. "Józek, nie daruję ci tej nocy"

Kawałek ukazał się na debiutanckim albumie Bajmu, gdzie królowało bogactwo dźwięków i różnorodność. Fani mogli znaleźć tam bardziej syntezatorowe, popowe piosenki, rodem z repertuaru Madonny, a także bardziej bluesowe kompozycje, takie jak "Józek, nie daruję ci tej nocy".

Wielu fanów zespołu interpretowało piosenkę jako kompozycję z podtekstem erotycznym, jednak sama Beata Kozidrak przyznała, że był to komentarz do sytuacji politycznej i społecznej, panującej wówczas w Polsce. Tekst odnosił się bowiem do wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.

9. "Ja"

Piosenka pochodzi z albumu "Nagie Skały", wydanego w czasach największej świetności Bajmu - w 1987 r. Zespół prezentuje w niej swoją zupełnie inną stronę - nie zadziorną i rockową, a spokojną i liryczną. Ballada pozbawiona jest ckliwości, jednocześnie będąc subtelną. Dźwięki fortepianu stanowią trzon urokliwej kompozycji.

10. "Bądź częścią mnie"

Utwór ukazał się w 1990 r., a zespołowi udało się zawrzeć w nim esencję tego, czym była ich twórczość w latach 80. i 90. Muzycy zaprezentowali charakterystyczne, drapieżne i przebojowe brzmienie Bajmu za pomocą połączenia syntezatorów i mocnych, gitarowych riffów. Powstała piosenka z pogranicza popu i rocka, z zaraźliwym refrenem.

