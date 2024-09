"Wiem, że niektórych z Was interesuje moje złe samopoczucie w związku z ZAIKSem i Spotify. Z przerażeniem stwierdziłem, że macie rację. 5 odtworzeń, zero kasy. Udanej zabawy" - napisał na Facebooku Zbigniew Hołdys , pokazując screeny ze Spotify, z których wynika, że napisane przez niego utwory na płyty grupy Perfect notują wielomilionowe odtworzenia.

Od tego czasu minęło 10 lat, zmieniły się też zasady wypłacania pieniędzy przez Spotify. Jak to obecnie wygląda? Platforma streamingowa tłumaczy: "Od 2024 roku każde nagranie będzie musiało zostać odtworzone co najmniej 1000 razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, aby zostać uwzględnionym podczas obliczania tantiem za nagrania muzyczne".

"Streamingi zabijają muzykę i tego żadne zaklęcia nie cofną. (...) I jeszcze jedno: Spotify korzysta z nagrań, do których prawa mają wytwórnie. (prawa kompozytora, autora, piosenkarza to co innego - wytwórnia jest właścicielem KONKRETNEGO NAGRANIA i może z nim zrobić co chce. Tylko Tantiemy muszą trafić do wszystkich" - podkreśla Zbigniew Hołdys w komentarzu do dyskusji, która rozpoczęła się na jego profilu na Facebooku.