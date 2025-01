"Hot For You, Baby", bo właśnie o tym utworze mowa, został nagrany w Capitol Studios w Hollywood i pierwotnie miał trafić na kultowy album "Private Dancer". Ostatecznie jednak produkcja została porzucona na rzecz pewników, które miały za zadanie zdefiniować karierę artystki oraz epokę popowych przebojów. "Hot For You, Baby" ustąpiło miejsca takim kawałkom jak "What's Love Got To Do With It", "Better Be Good To Me" oraz tytułowemu utworowi albumu, tym samym pozostając artystyczną tajemnicą artystki, której ta publicznie nigdy nie wyjawiła.