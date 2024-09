To jednak Kaoma z charakterystyczną melodią i wokalem zaproszonej do nagrania tej piosenki Loalwy Braz podbiła listy przebojów w wielu krajach, w tym w Polsce. Tylko w samym 1989 r. sprzedano 5 milionów singli z tym utworem. Polakom egzotyczny hit będzie kojarzyć się z euforią pierwszych chwil po upadku komuny. Sylwester '89 stał u nas pod znakiem pląsów w rytmie "Lambady".

Bohaterowie teledysku na fali popularności "Lambady" stworzyli duet Chico & Roberta . Zespół w 1990 r. wydał debiutancki album "Frente a Frente" , przy którym pomagali im muzycy związani z grupą Kaoma: wokalistka Loalwa Braz i producent Jean-Claude Bonaventure . Singlowe nagrania "Frente a Frente" i "Esperança do Natal" cieszyły się sporą popularnością we Francji, ale działalność duetu zakończyła się w 1993 r.

"Lambada" wielokrotnie powracała po latach - w 1997 r. grupa Spice Girls nawiązała do utworu w tekście swojego singla "Spice Up Your Life", z kolei Jennifer Lopez i raper Pitbull wykorzystali melodię "Lambady" w kawałku "On the Floor" z 2011 r.