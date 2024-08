Wszyscy czekali na to nazwisko. Oto nowy juror "Must Be the Music"

W sobotę 24 sierpnia, podczas koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" na antenie stacji oficjalnie ogłoszono, że to Dawid Kwiatkowski zasiądzie w jury najnowszej edycji "Must Be The Music".

Teraz w programie "Halo, tu Polsat" padło kolejne nazwisko - Sebastian Karpiel-Bułecka, lider zespołu Zakopower, zostanie jednym z jurorów odświeżonej wersji "Must Be the Music" w Polsacie.

Nowy juror z pewnością łaskawym okiem będzie patrzył na wszelkie przejawy lokalnych, tradycyjnych i folkowych rytmów.

"Ja myślę, że Polacy mają muzykę folkową zakorzenioną w swoich duszach. W ogóle Polska, jako kraj, ma piękny folklor. Nie tylko Podhale, ale i inne regiony Polski - Kaszuby, Mazowsze, Łowicz - to są naprawdę niezwykłe miejsca, jeżeli chodzi o muzykę, o stroje, o ubrania. To tkwi w nas, to tkwi w naszym narodzie. Myślę, że cały czas jest zapotrzebowanie na tego typu brzmienia. Poza tym, te oryginalne, folklorystyczne brzmienia, przemycane -do muzyki rozrywkowej - popowej, czy też rockowej, czy jazzowej - dodają temu smaku, czynią tę muzykę bardzo oryginalną, inną" - mówił niedawno Sebastian Karpiel-Bułecka Weronice Figiel z Interii.



Polsat oficjalnie ogłosił i przywitał kolejnego jurora "Must Be The Music"

Na instagramowym profilu "Halo, tu Polsat" już pojawiło się oficjalne powitanie nowego jurora talent-show. "Zróbcie hałas dla kolejnego jurora nowej edycji 'Must Be The Music'" - napisała stacja. W komentarzach pojawiają się pierwsze głosy zachwytu. "Super" - pisze jeden z internautów.

"Must Be The Music" wraca zupełnie odmienione



Talent show "Must Be The Music" zadebiutował na antenie Polsatu w 2011 roku Program emitowany był przez sześć kolejnych lat, choć liczył aż jedenaście edycji. W każdej z nich w jury zasiadali: Elżbieta Zapędowska, Olga "Kora" Jackowska, i Adam Sztaba. W pierwszych sześciu edycjach w roli jurora występował także Wojciech "Łozo" Łozowski, lecz później został zastąpiony przez Piotra Roguckiego, znanego z zespołu Coma. W ostatniej edycji w jury pojawił się jeszcze Tymon Tymański. Prowadzącymi show byli niezmiennie Maciej Rock i Paulina Sykut-Jeżyna.

W marcu "Wirtualne Media" podały, że program "Must Be The Music" ma być ponownie emitowany. Portal przekazał, że być może dwunasta edycja show zostanie reaktywowana już tą jesienią. Oprócz wielkich zmian, nowa edycja "Must Be The Music" zachowa znajomą twarz. Do swojej dawnej roli powróci bowiem Maciej Rock.



Daty i miejsca castingów do "Must Be The Music":

Poszukiwania uczestników nowej edycji są w toku. Oto lista dat i miejsc castingów.

08.09. - Warszawa, Muzeum Historii Polski

09.09 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

15.09 - Poznań, Andersia Hotel & Spa Poznań

16.09 - Gdańsk, Hotel Radisson Blu

22.09 - Wrocław, Mercure Wrocław Centrum

23.09 - Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

