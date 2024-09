Współpracowali z ikoną muzyki. Byli zaszokowani jego zachowaniem

Tanya i Michael Trotter, znani jako The War and Treaty, opowiadali o swojej współpracy z Jonem Bon Jovim podczas ceremonii Americana Awards & Honors w Nashville 18 września. Wspólnie wydali singiel "The People's House" 30 sierpnia. Oryginalna wersja utworu pojawiła się na najnowszym albumie zespołu Bon Jovi "Forever".