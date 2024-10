Kwiat Jabłoni to zespół założony przez rodzeństwo - Kasię i Jacka Sienkiewiczów. Muzycy są dziećmi Kuby Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar, więc muzyka gra im w duszy od małego. Wychowywali się w duchu rock and rolla i chociaż swoją twórczością odbiegają gatunkowo od tego, co nagrywał ich ojciec, to z pewnością wychowanie w muzycznej rodzinie wpłynęło na ich pasję. Zadebiutowali w 2019 r. albumem "Niemożliwe" i błyskawicznie zyskali sympatię słuchaczy. Obecnie są jedną z najpopularniejszych grup w Polsce. Występują na prestiżowych imprezach, takich jak Open'er Festival, Pol'and'Rock Festival czy trasie Męskie Granie. Ich przeboje "Drogi proste" czy "Od nowa" nuci cała Polska.

Kwiat Jabłoni prężnie rozwija swoją karierę od kilku lat i nieustannie koncertuje. W marcu 2025 r. ruszają w trasę "Turnus Tour", z którą zagoszczą do wielu zakątków Polski. W ostatnim wywiadzie w programie "JA WYSIADAM" zdradzili pewien sekret, wiążący się z ich występami. Wiemy, jakie mają wymagania przed koncertami i co znajduje się w ich riderze. Będziecie zaskoczeni!

Co musi znaleźć się w garderobie Kwiatu Jabłoni? Przykładają dużą wagę do posiłków i kawy

Rodzeństwo zostało zapytane o to, czego nie może zabraknąć w ich garderobie przed każdym występem. Okazuje się, że ich rider jest bardzo długi. Kasia Sienkiewicz przyznała, że najważniejszy jest odpowiedni posiłek. Muzycy wymagają, aby jedzenie było wegańskie. Zawsze liczą na kanapki. Obowiązkowa jest też kawa.

"Jesteśmy chyba dosyć wymagający jedzeniowo. Słodycze też muszą być wegańskie i to konkretne. Nawet mamy je wypisane. Ale to jest niesamowite, że miasta, do których przyjeżdżamy, się tak starają" - podkreśla rodzeństwo z Kwiatu Jabłoni.

Kasia Sienkiewicz dba o potrzebną rutynę. Czuje wtedy spokój

Kasia Sienkiewicz zaznaczyła, że docenia, gdy miejsce, do którego przyjeżdża wraz z bratem, spełnia ich wymagania. Okazuje się, że są one dla nich bardzo ważne. Artyści dbają o zapewnienie sobie rutyny, o którą tak trudno w świecie show-biznesu i ciągłych koncertów. "I chociaż jesteś codziennie w innym mieście, coś się powtarza, to jest bardzo potrzebne. Powtarzające się rzeczy dają dużo spokoju w głowie" - wyjawiła wokalistka.

