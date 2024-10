Chappell Roan to artystka, która, choć jest na rynku od wielu lat, komercyjny sukces uzyskała w tym roku za sprawą hitu "Good Luck, Babe". Utwór nie posiada oficjalnego teledysku, jednak szybko po wydaniu podbił serca fanów i rozsławił nazwisko młodej piosenkarki na całym świecie.

Chappell Roan: szybki wzlot i nagły... upadek?

Wydany rok temu album "The Rise and Fall of a Midwest Princess" stał się campową wizytówką Roan i wypromował takie utwory jak "Femininomenon", trendujące na TikToku "HOT TO GO!", "Pink Pony Club" czy "My Kink Is Karma" (zobacz!) . Obok Sabriny Carpenter, Chappell Roan jest uznawana za odkrycie i świeżą twarz popu tego lata, co zbytnio nie dziwi, patrząc na ekstrawaganckie usposobienie artystki oraz chwytliwe teksty piosenek, za które, oprócz Roan, odpowiada także Daniel Nigro, czyli autor współpracujący między innymi z Olivią Rodrigo.

Chappell Roan, a właściwie Kayleigh Rose Amstutz, odwołała ostatnio dwa koncerty z powodu przytłaczającego stresu oraz niepokoju. Była również krytykowana za brak jednoznacznego poparcia politycznego w nadchodzących wyborach w Stanach Zjednoczonych, jednak później zdementowała rzekomy "brak klarowności" i jasno podkreśliła, że w wyborach wspiera Kamalę Harris.

Niektórzy fani martwią się o stan psychiczny Chappell Roan, sugerując, że nie umie radzić sobie ze skutkami sławy. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała swoją pasję do muzyki, sztuki, wyrazistego makijażu drag i campowych stylizacji. Wyznała jednak, że niektóre elementy rozgłosu są dla niej nie do zniesienia, a szczególnie wskazała na brak szacunku ze strony "superfanów". Artystka apelowała do nich o przestrzeganie granic, prosząc, aby przestali dotykać ją oraz jej bliskich, zaprzestali ciągle prosić o zdjęcia i śledzić ją na każdym kroku. Klarowna odmowa i jasne postawienie granic spotkało się z niezrozumieniem opinii publicznej oraz niektórych słuchaczy Roan.

Mariah Carey: "Sama też przeszłam swoje dramaty".

Mariah Carey, zapytana przez serwis Associated Press o porady dla artystów pokroju Chappell Roan, przyznała, że rozumie uczucie przytłoczenia, bo sama "przeszła swoje dramaty". Wokalistka doradziła młodym artystom, aby dobrze przemyśleli swoje motywy wejścia do branży muzycznej: "Cóż, sama przeszłam swoje dramaty w tej branży. I to nie jest zabawne, ponieważ dorastasz myśląc: 'Chcę być sławna'. Tak naprawdę zawsze myślałam: 'Chcę być piosenkarką. Chcę pisać piosenki', ale stwierdzenie 'Chcę być sławna' było zawsze tuż obok. Czuję, że prawdopodobnie wynikało to z tego, że nie czułam się wystarczająco dobra przez rzeczy, które przeszłam, dorastając. A to nie jest dobry sposób na odczuwanie tego wszystkiego".

Mariah Carey zwróciła uwagę na autentyczność artystów i prawdziwą chęć tworzenia. "Moja rada brzmi: postaraj się jak najbardziej wejść w tę branżę z miłością do swojego talentu lub tego, co jest dla ciebie naprawdę prawdziwe. Wiesz, jeśli to jest coś w rodzaju: 'Chcę być sławna. Chcę biegać z tymi sławnymi ludźmi, kimkolwiek oni są', to prawdopodobnie nie jest najlepszy pomysł" - wspomniała w tym samym wywiadzie.