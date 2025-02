Rok po zakończeniu piątej edycji "The Voice Senior" jest rozchwytywanym wykonawcą coverów. Pracujący na co dzień jako dyrektor Domu Kultury w Końskich 62-letni Piotr Salata właśnie zaprezentował nową piosenkę.

Za polskie słowa odpowiadają wokalista, kompozytor i autor tekstów Tomasz Kordeusz i dziennikarz Roman Rogowiecki . Piosenki napisane przez Tomasza Kordeusza wykonywali z powodzeniem m.in. Krystyna Prońko, Halina Benedyk, Mafia, Karolina Lizer, Hanna Banaszak . To on jest również autorem wielu utworów śpiewanych przez Piotra Salatę, w tym duetów z nieżyjącym już Gordonem Haskellem ("W Rio", "Żywago") .

Decyzja o spolszczeniu angielskiego tekstu podyktowana została chęcią dotarcia do tych słuchaczy, którzy... po prostu lubią polskie piosenki. "Po co miałbym, śpiewając po angielsku, startować w konkurencji, w której nie mogę wygrać? Polskie słowa są swobodną wariacją na temat oryginału i zdecydowanie odróżniają nową wersję od tej pierwszej. I dziesiątek innych" - podkreśla Piotr Salata.

Urodzony w Końskich wokalista obdarzony jest oryginalną, barytonową barwą głosu. Jeszcze w latach 80. razem z zespołem Trzeci Kamień od Słońca wziął udział w konkursie Debiuty na festiwalu w Opolu . Występował też na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu i Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Szersza publiczność poznała go w 2002 r., gdy zwyciężył telewizyjną "Drogę do gwiazd" w TVN.

W 2013 r. wokalista zgłosił się do drugiej edycji "The Voice of Poland". Wówczas na castingu odwrócił wszystkie fotele trenerów i szybko znalazł się w gronie faworytów. W etapie nokautów Marek Piekarczyk kompletnie zaskoczył widzów, odrzucając Piotra Salatę ze swojej drużyny, co zdaniem wielu było jednym z największych błędów w tamtej edycji.