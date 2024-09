Justin Timberlake od lat cieszy się ogromną popularnością, a jednym z jego największych hitów pozostaje wciąż utwór "Cry Me a River". Jednak była chórzystka gwiazdora twierdzi, że nie wszystkie wokale w tym utworze należą do wokalisty! Marsha Ambrosius, członkini duetu R&B Floetry, udzieliła w ostatnim czasie wywiadu, w którym wyjawiła ciekawą informację.

Piosenkarka opowiedziała o swoim udziale w nagraniu "Cry Me a River". Ambrosius przyznała, że niektóre z najbardziej pamiętnych momentów wokalnych w tej piosence zostały zaśpiewane przez nią, a nie przez Timberlake'a. Jak wyjaśniła, chodzi o partie falsetto oraz ad-liby, które słyszymy na końcu utworu, w tym słynne "Cry me, cry me".