Top 10 Piosenek The Beatles: Klasyka, która zmieniła muzykę na zawsze

1. "Revolution"

Utwór "Revolution" to dynamiczna i energetyczna kompozycja, napisana przez Johna Lennona z pomocą Yoko Ono. To piosenka o pragnieniu rewolucj. Choć John Lennon później wyraził pewne wątpliwości co do swojego stanowiska w tej sprawie, siła przesłania utworu i jego pozytywna energia są niezaprzeczalne.



2. "All You Need Is Love"

"All You Need Is Love" to jeden z najbardziej znanych hymnów pochwalnych pokoju i miłości. Ta piosenka z 1967 roku jest jednym z najbardziej uniwersalnych i prostych przekazów The Beatles. Utwór ten odwołuje się do różnych muzycznych tradycji, od "Marsylianki" po "She Loves You".



3. "Helter Skelter"

"Helter Skelter" to piosenka, która udowadnia, że Paul McCartney potrafił "dać do pieca" równie mocno jak John Lennon. Wypełniona zniekształconymi dźwiękami, ta piosenka często uznawana jest za jeden z prekursorów heavy metalu. McCartney pokazuje tu swoją bardziej rockową stronę.



The Beatles Michael Ochs Archives Getty Images



4. "A Hard Day's Night"

Tytułowa piosenka z filmu "A Hard Day's Night" jest jednym z największych przebojów The Beatles. Słynne uderzenie akordu na początku utworu do dziś budzi dyskusje wśród fanów, próbujących ustalić jak dokładnie powstał.



5. "Strawberry Fields Forever"

"Strawberry Fields Forever" najbardziej psychodeliczny z utworów Johna Lennona. Piosenka ta łączy w sobie różnorodne instrumenty, od melotronu po gitary i sitar. Skomplikowane warstwy dźwiękowe i nieco oniryczne teksty sprawiają, że jest to unikalna kompozycja.





6. "Eleanor Rigby"

Paul McCartney stworzył utwór, który dzięki swojemu melancholijnemu brzmieniu i prostym, ale przejmującym tekstom, porusza do głębi. Orkiestrowa aranżacja nadaje piosence jeszcze większej głębi.



7. "Twist and Shout"

Choć The Beatles nie byli pierwszym zespołem, który nagrał "Twist and Shout", ich wersja stała się jedną z najbardziej znanych.



8. "Hey Jude"

"Hey Jude" została stworzona przez Paula McCartneya jako pocieszenie dla syna Johna Lennona, Juliana, w trudnym momencie jego życia. Charakterystyczna melodia sprawia, że piosenka ta stała się hymnem nadziei.



9. "I Want To Hold Your Hand"

"I Want To Hold Your Hand" to utwór, który zdobył The Beatles pierwsze miejsce na amerykańskich listach przebojów, otwierając im drzwi do światowej kariery.



10. "While My Guitar Gently Weeps"

"While My Guitar Gently Weeps" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów George'a Harrisona, który znalazł się na "Białym Albumie" The Beatles. Piosenka, której głównym motywem jest smutek i refleksja nad światem, wyróżnia się także dzięki gościnnemu występowi Erica Claptona.

