Utwór "BezCzas" został skomponowany specjalnie dla Felicjana Andrzejczaka , z którym Joanna Dudkowska współpracowała muzycznie przez ponad 9 lat. Ballada powstała kilka lat temu, a teraz do sieci trafił teledysk do tej piosenki. To jednocześnie ostatnia zapowiedź szykowanej na początek listopada płyty "Mirrors" Joanny Dudkowskiej.

"To uniwersalna opowieść o przemijaniu. Nie tylko w kontekście czasu, czy starzenia się, ale też idei, myśli, emocji, które się w nas zmieniają. Utwór mówi też o wybaczaniu, można to odnieść zarówno do osobistych przeżyć, jak i do wybaczania ludzkich krzywd w szerszym, historycznym wymiarze" - opowiada Joanna Dudkowska, kompozytorka, autorka tekstu i producentka teledysku.

Felicjan Andrzejczak po raz ostatni na ekranie. Zobacz teledysk "BezCzas"

"Napisałam 'BezCzas' specjalnie z myślą o Felicjanie Andrzejczaku, ponieważ wiedziałam, że tylko on w idealny sposób zinterpretuje ten utwór. Jego przenikliwy, liryczny, docierający do najgłębszych zakamarków duszy słuchacza głos doskonale pasuje do rzeczy ważnych, fantastycznie podkreśla charakter i treść tej kompozycji. Dziś traktuję 'BezCzas' jako swoisty hołd dla naszej przyjaźni i pamięci o Felicjanie, jestem mu ogromnie wdzięczna za to, że zostawił na zawsze część siebie w mojej twórczości" - dodaje basistka.

Joanna Dudkowska - BezCzas (feat. Felicjan Andrzejczak) [Official Music Video]

Przypomnijmy, że były wokalista Budki Suflera zmarł 18 września w wieku 76 lat.

Teledysk "BezCzas" powstał w ruinach starej kościańskiej cukrowni, które kryją w sobie wiele tajemnic. Realizacją wideoklipu zajęli się Dominika Barabas (śpiewa też chórki w piosence) i Michał Francuzik.

Joanna Dudkowska - kim jest?

Joanna Dudkowska jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu, basistką, uznanym muzykiem sesyjnym, kompozytorką i autorką tekstów. Na koncie ma m.in. projekt "B.B. King Tribute - w hołdzie Królowi Bluesa", w którym udział wzięli czołowi polscy gitarzyści - Dariusz Kozakiewicz (Perfect), Wojciech Hoffmann (Turbo) i Jerzy Styczyński (Dżem). Przez kilka lat z rzędu była klasyfikowana w pierwszej trójce najlepszych polskich muzyków bluesowych w ankiecie magazynu "Twój Blues".



Współpracowała także z takimi muzykami, jak m.in. Robert Chojnacki, Felicjan Andrzejczak, Justyna Steczkowska, Niki Buzz, Nicolas Zdankiewicz i Bobbie "Mercy" Oliver, a także warszawskim Teatrem Syrena w spektaklu "Six" - polskiej inscenizacji wielkiego przeboju West Endu i Broadwayu.



W „The Voice of Poland” wyrwały trenerów z foteli TVP