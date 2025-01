Teresa Werner to jedna z najpopularniejszych gwiazd śląskiej piosenki, której życie prywatne od lat budzi ogromne zainteresowanie fanów. Choć wokalistka zwykle unika opowiadania o sprawach rodzinnych, jakiś czas temu zdradziła kilka szczegółów na temat swojego męża.

Muzyk kultowego zespołu Bajm próbuje swoich sił w "The Voice Senior"

Muzyk kultowego zespołu Bajm próbuje swoich sił w "The Voice Senior" TVP TVP

Teresa Werner i jej mąż Wiesław Werner są małżeństwem od 2010 roku. Wokalistka nie ukrywa, że od początku ich znajomości łączyła ich wyjątkowa więź. W jednym z wywiadów przyznała, że od pierwszej chwili czuła, iż Wiesław to mężczyzna, przy którym może być sobą. „Wiedziałam, że nie będę musiała niczego udawać i mogę być sobą, bez ukrywania swoich wad” – mówiła artystka.

Co ciekawe, ich związek rozwijał się powoli – Wiesław przez długi czas nie zaprosił jej na pierwszą randkę, sądząc, że gwiazda jest dla niego nieosiągalna. Jednak z biegiem czasu przekonał się, że Teresa odwzajemnia jego uczucia, co doprowadziło do sformalizowania związku.