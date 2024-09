Lisa Marie Presley ( sprawdź! ) zmarła 12 stycznia 2023 roku. Jedyna córka Elvisa Presleya i jego żony Priscilli Presley miała 54 lata.



Serwis TMZ chwilę wcześniej informował, że gwiazda przed śmiercią poddała się operacji bariatrycznej, dzięki której mocno schudła. Ponadto miała przyjmować leki odchudzające, dzięki czemu w ciągu 6 tygodni straciła 20 kilogramów.

Nazywana "księżniczką rock and rola" od pierwszych dni życia znalazła się w samym centrum zainteresowania ze strony dziennikarzy i ogromnej rzeszy fanów talentu jej ojca. O swoim życiu opowie teraz sama za sprawą biografii "From Here to the Great Unknown" ("Stąd do wielkiej niewiadomej"), która pojawi się 8 października. Jej współautorką jest córka, Riley Keough (aktorka znana z m.in. "Mad Max: Na drodze gniewu", "American Honey", "Dziewczyna z doświadczeniem"), która zdołała ukończyć książkę dzięki nagraniom zarejestrowanym przez Presley przed śmiercią. Było to spełnienie obietnicy, jaką złożyła mamie.

Złożyła obietnicę swojej matce. Miesiąc później córka Elvisa Presleya zmarła

Będąc jeszcze w żałobie, Keough, która jest jedyną powierniczką majątku Lisy Marie Presley i właścicielką rodzinnego domu Graceland, zaczęła słuchać nagranych wspomnień matki. Biorąc pod uwagę okoliczności, było to dla aktorki bardzo trudnym zadaniem, z jakim musiała się zmierzyć, mając w pamięci swoją obietnicę.

"Ponieważ moja matka była córką Elvisa Presleya, wszyscy ciągle mówili o niej i rozkładali jej życie na czynniki pierwsze. To, co chciała osiągnąć swoją biografią, i w czym mam nadzieję jej pomogłam, było wyjście poza nagłówki gazet i pokazanie jej prawdziwego wnętrza. Stworzenie trójwymiarowej postaci najlepszej matki, dzikiego dziecka, żarliwej przyjaciółki, niedocenianej artystki, szczerej, zabawnej, straumatyzowanej, radosnej, współczującej. Taka była w trakcie swojego wspaniałego życia. Chciałam oddać głos mojej matce, bo w trakcie jej życia odmawiano jej tego" - mówi Keough w rozmowie z magazynem "People".

"Jej nagrania są niewiarygodnym portretem siły natury, jaką była" - zapewnia córka Lisy Marie Presley, która szczerze opowiedziała o swoim ojcu Elvisie, o swoich miłościach i związkach, o macierzyństwie, o bólu po stracie 27-letniego syna Benjamina Storma i o radości z narodzin wnuczki, Tupelo Storm Smith-Petersen (córka Riley Keough i Bena Smitha-Petersena przyszła na świat w sierpniu 2022 r.). Oprócz dokończenia książki, Keough opatrzyła ją również napisanym przez siebie wstępem.

"Moja mama zaczęła pisać te wspomnienia na kilka lat przed śmiercią. Nie wiedziała, jak się zabrać za tę książkę, bo nie potrafiła pisać o sobie. Uważała, że nie jest ciekawa, choć oczywiście taka była. Bardzo chciała ją jednak napisać, więc poprosiła mnie o pomoc. Zgodziłam się, a miesiąc później zmarła. Byłam w żałobie, gdy zaczęłam słuchać nagrań z jej wspomnieniami. Było to niewiarygodnie bolesne, ale nie potrafiłam przestać. Czułam, jak gdyby była ze mną w pokoju i do mnie mówiła. Znów poczułam się dzieckiem i wybuchałam płaczem. Zaczęły bombardować mnie wspomnienia. (...) Gdzie się dało, spisywałam słowo w słowo. W niektórych przypadkach starałam się je redagować dla lepszego zrozumienia. Zależało mi, aby efekt końcowy brzmiał jak ona. Uzupełniłam też te epizody z jej życia, o których nie mówiła w ogóle" - czytamy we fragmentach wstępu.

Lisa Marie Presley - burzliwe życie córki Elvisa Presleya

Lisa Marie Presley urodziła się 1 lutego 1968 roku w Memphis, czyli równo dziewięć miesięcy po ślubie Elvisa Presleya i Priscilli Presley. Niedługo później jej rodzice rozwiedli się, a mała Lisa Marie zamieszkała z matką. Gdy Lisa Marie miała dziewięć lat, jej ojciec został znaleziony martwy w swojej posiadłości w Graceland. W ten sposób mała dziewczynka, jej matka oraz dziadek Vernon zostali spadkobiercami gigantycznego majątku legendarnego muzyka.

Córka Elvisa również poszła w ślady ojca i rozpoczęła karierę muzyczną. W 1997 roku, z okazji 20. rocznicy śmierci muzyka, Lisa Marie opublikowała nową wersję jego utworu "Don’t Cry Daddy" (dodano jej wokal do śpiewu ojca). Do numeru powstał również teledysk. Na swój pełnoprawny debiut Lisa Marie Presley musiała jednak nieco poczekać. W 2003 roku ukazał się jej pierwszy singel "Lights Out". Promował on album "To Whom It May Concern". Płyta dotarła do piątego miejsca listy Billboard, co uznano za porażkę (mimo że pokryła się platyną). Jeszcze gorsze wyniki sprzedaży zaliczyły dwa pozostałe wydawnictwa Presley - "Now What" (2005) i zamykający jej dyskografię "Storm & Grace" (2012).

Dużo częściej życie Lisy Marie było tematem redakcji plotkarskich. Wokalistka, nazywana księżniczką rock'n'rolla, ma za sobą cztery nieudane małżeństwa. Jej pierwszym mężem był piosenkarz Danny Keough z którym miała dwójkę dzieci - Danielle Riley i Benjamina Storma (popełnił samobójstwo w 2020 r. w wieku 27 lat). Para rozwiodła się po sześciu latach.

Lisa Marie Presley była żoną Michaela Jacksona

Dwa lata trwało natomiast małżeństwo Presley z Michaelem Jacksonem (1994 - 1996). Wokalistka przyznała, że w bliższej relacji z królem popu była już od 1992 roku, a w trakcie głośnego procesu dotyczącego molestowania nieletnich przez Jacksona (1993 r.) córka Elvisa stała się jego emocjonalnym wsparciem.

Sporym echem odbił się również udział Presley w teledysku Jacksona "You Are Not Alone", w którym wystąpiła półnago. W 2000 roku w programie Oprah Winfrey, Presley przyznała, że już po rozwodzie ona i Jackson próbowali ponownie się zejść, jednak nic z tego nie wyszło. W 2000 roku Presley poznała się z Nicolasem Cage'em, z którym pobrała się dwa lata później. Związek nie wytrzymał długo. Po 108 dniach aktor złożył pozew rozwodowy, a sąd rozwiązał małżeństwo w 2004 roku.

Ostatnim mężem córki Elvisa był gitarzysta Michael Lockwood. Z tego związku para miała bliźniaczki - Finley Aaron Love i Harper Vivienne Ann. W 2016 roku Presley wniosła o rozwód.

Burzliwe życie prywatne i ciągłe bycie na świeczniku sprawiło, że Lisa Marie uzależniła się od nielegalnych substancji. W 2017 roku serwis RadarOnline donosił, że Presley ważyła jedynie 45 kilogramów i wyglądała jak cień samej siebie. "Przekroczyła punkt, z którego nie ma odwrotu" - pisano. Ostatecznie jednak wygrała z nałogiem. "Moja walka z uzależnieniem rozpoczęła się, gdy miałam 45 lat. Nie miałam z tym problemu przez całe życie. Jestem z siebie dumna, przebyłam bowiem długą drogę" - mówiła.

Majątek gwiazdy - a zarazem spuścizna po Elvisie Presleyu - trafił w ręce córek Lisy Marie. Pieczę nad nim sprawuje jednak najstarsza, Riley Keough.

