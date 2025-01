Gwiazdor wcielił się w Boba Dylana, niekwestionowaną legendę światowej sceny muzycznej. Jego utwory jak "Blowin’ in the Wind" czy "Like a Rolling Stone" były hymnami pokolenia lat 60. XX wieku. W trakcie swojej wieloletniej kariery zdobył Grammy, Oscara, Złotego Globa, Nagrodę Pulitzera, a nawet Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Nic zatem dziwnego, że Chalamet postanowił podejść do projektu z pełną powagą i zaangażowaniem. Choć produkcja na ten moment zbiera mieszane recenzje, rola młodej gwiazdy zdecydowanie zasługuje na zauważenie i docenienie.