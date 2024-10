Taylor Swift zapowiada ekskluzywne niespodzianki na Black Friday. Fani już się cieszą

Fani Taylor Swift mają kolejny powód, by z niecierpliwością czekać na Black Friday. Piosenkarka ogłosiła, że 29 listopada w sklepach w USA pojawią się dwa wyjątkowe produkty: książka "Taylor Swift | The Eras Tour" oraz album "The Tortured Poets Department: The Anthology" na winylu i CD.

Winylowa edycja 35-utworowego albumu zawiera cztery dodatkowe utwory akustyczne: "I Can See You," "You Are In Love," "Death By a Thousand Cuts" oraz "Maroon". Album będzie dostępny na czterech marmurkowych, przezroczystych płytach winylowych, a w zestawie znajdzie się także niepublikowany wcześniej plakat Swift.